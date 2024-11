Il weekend di volley ha avuto tante emozioni contrastanti. Un po’ per i risultati, ma anche guardando al prossimo futuro: un po’ di turnover è stato necessario, in vista del prossimo impegno di campionato. Il recupero del quarto turno nei due gironi di Serie C non piace proprio alle società, che hanno registrato solo un rimando di sette giorni per il “fastidioso” appuntamento del mercoledì. Concentrandoci sui risultati del fine settimane, c’è tanto da discutere analizzando i due gironi.

Girone A

L’unica gara giocata di sabato premia la maggior qualità dell’Arpaia Lamezia, che sbanca Cutro per 3-1. Al “Sangue di gatta” gara vibrante nei primi due parziali, poi il crollo delle locali arriva sul piano mentale con Lamezia che va in scioltezza a chiudere il match.

L’incontro più combattuto della giornata vede contrapporsi due squadre in ottima salute come Gm Cosenza e Cirò, finita sul 2-3. Gara palpitante, due volte vanno in vantaggio le ragazze bruzie, per due volte le cirotane riescono a mettere il match in parità, sino al quinto set conquistato. Due punti per Cirò che sale a quota 11 in quattro gare, prendendo la testa solitaria. La prima diretta avversaria ora è il Paola, vincente 3-0 sulla Silan, da registrare anche il colpo esterno dell’Avolio Castrovillari, abile a conquistare l’intera posta in palio sul palazzetto della Pink Lamezia.

Nel prossimo turno in campo mercoledì: Cirò-Rossano (il big match di giornata), Castrovillari-Silan, Paola-Lamezia, giovedì infine l’incontro Gm Cosenza-Cutro.

Girone B

Gare tutte di sabato e lieve vantaggio nell’avere un giorno (se non proprio due) in più di riposo per i team rispetto al primo raggruppamento. Le quattro gare registrano emozioni contrastanti, cade il primato della Digem, perde 3-1 contro la Todosport: le vibonesi sanno di poter recitare un ruolo da protagonista. Così come la Marpesca Pizzo, il 3-0 sulla Cidue è un ulteriore step in avanti per un’altra compagine candidata al salto di categoria. Felicità anche in casa Cinquefrondi, il colpo esterno sul terreno della Elio Sozzi per 3-0 vale la vittoria di uno scontro diretto in zona salvezza. A proposito di vittorie in trasferta, La Stella Azzurra va in scioltezza per 3-0 a violare il palazzetto di Gioia Tauro.

A nove punti in testa comandano Pizzo, Todosport e Stella Azzurra, nel prossimo turno un anticipo è fissato per mercoledì 30 ottobre (Cidue-Elio Sozzi), poi tre gare saranno giocate nell’ultimo giorno del mese: Digem-Pizzo, Diper-Gioia Tauro e Stella Azzurra-New Teosidos.