Nessuna sorpresa per le due squadre in vetta ai gironi. Le pitagoriche si sono imposte a San Giovanni in Fiore, le vibonesi invece hanno regolato il fanalino di coda nel girone B. Le zone alte della classifica comunque restano in vibrante movimento alle loro spalle.

Come sempre tanto da raccontare anche in questo undicesimo turno di Serie C, in formato spezzatino e sempre foriero di belle emozioni guardando un po’ a tutti i palazzetti regionali. Le ragazze dimostrano di essere decisamente in salute.

Girone A

Le gare dell’undicesimo turno sono state spalmate in tre giorni. Si parte così da quanto avvenuto a Paola, la New Hospital ha sconfitto per 3-0 l’Avolio Castrovillari. Gara sostanzialmente mai messa in discussione, la capacità delle tirreniche è di aver saputo trarre il massimo da ogni attacco. Ben diverso invece il canovaccio del match giocato sabato, a dimostrazione anche di come la psicologia abbia un ruolo chiave in questo sport. Cutro-Rossano 1-3 ne è un sunto abbastanza netto: le padroni di casa hanno vinto il primo set sul 33-31, perdendo il successivo sul 23-25. Da metà gara in poi, tutto è riuscito alla perfezione alle bizantine, che ha chiuso la gara anche con punteggi relativamente alti. La domenica ha registrato due risultati facilmente pronosticabili come la vittoria della Gm Cosenza sulla Pink Lamezia: il 3-0 bruzio è arrivato con parziali più che evidenti. Cirò – con lo stesso punteggio – si è imposto sulla Silan, evidente anche in questo caso la differenza di qualità, anche se a San Giovanni sicuramente il pubblico ha apprezzato la volontà delle locali.

Girone B

Le quattro gare del gruppo centro-meridionale si sono giocate di sabato, nessuna sorpresa dal testa coda che vedeva la Todosport contro la Elio Sozzi. 3-0 per la capolista e interesse spostato, sul piano di equilibrio, negli altri tre match di questo undicesimo turno ormai in archivio. Da sottolineare il momento di forma di Cinquefrondi, che ha conquistato i tre punti e potrà essere considerata la vera outsider anche per la fase playoff. Il 3-1 a Catanzaro attesa i meriti delle ragazze di Albanese, con lo stesso punteggio la New Teosidos si è imposta sulla Cidue, dopo esser passata in svantaggio. Nel turno dove riposava il Pizzo, secondo in graduatoria, da registrare anche un ben più inatteso 3-0 di Gioia Tauro sulla Digem, un colpo che ridà un po’ di animo a quante lottano per evitare la poule playout.