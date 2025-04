Nella giornata che ha celebrato la promozione della Tonno Callipo, anche le altre squadre calabresi hanno offerto prestazioni importanti. In vetta tutto rimane invariato, in attesa dell’impegno del Paola, con Todosport e Pizzo che hanno vinto e convinto

La Serie C femminile continua il suo percorso con il primo turno di ritorno della seconda fase. Era importante per le squadre al vertice non perdere terreno e, di fatto, gli impegni casalinghi non hanno dato grossi grattacapi. Ha vinto in maniera agevole la Todosport Vibo contro Castrovillari, che nulla poteva fare contro una squadra determinata a tenere stretto il primo gradino della classifica: il 3-0 finale è stato abbastanza netto.

La Todosport, inoltre, avrà altri pensieri sportivi oltre a quelli inerenti all’eventuale promozione in Serie B. Nel prossimo fine settimana la squadra arancioblù sarà chiamata difendere i colori della Calabria nella Supercoppa del Sud che si giocherà in Molise. Dopo il trofeo dedicato alle compagini giovanili regionali, sarà ora la squadra allenata da Iurlaro a provare a compiere l’impresa, in una kermesse che vedrà impegnate le squadre vincitrici delle coppe del Molise, della Sicilia, della Campania, della Puglia e della Basilicata.

Resterà con i piedi per terra nella nostra regione la Lory Pizzo, abile a mantenere la sua ottima forma. La squadra sta crescendo proprio nel finale di stagione e lo ha confermato recentemente, prima con la vittoria nel memorial dedicato a Simonetta Avalle nonché nel ben più recente 3-0 maturato contro la Gm Cosenza. Resta a una distanza in classifica dalla Todosport, tutto si deciderà nel prossimo futuro.

Senza più assilli di graduatoria ma con grande determinazione il Cirò ha liquidato il Cinquefrondi. Il 3-1 esterno è stato un bel modo per continuare a crescere e migliorare, ma tanti applausi vanno fatti anche alla Diper per la qualità di gioco che spesso ha offerto in stagione.

Un altro 3-1 per chiudere – almeno per il momento – il settimo turno. La Stella Azzurra di Catanzaro con questo risultato ha superato l’Arpaia Lamezia, continuando a giocare con scioltezza e fornendo basi concrete per il prossimo futuro.