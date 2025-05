La matematica era già arrivata lo scorso 27 aprile ma le atlete giallorosse non si sono accontentate e in un palazzetto gremito di tifosi hanno battuto la squadra seconda in classifca

Finalmente è arrivata l'ora della vera festa. La Tonno Callipo corona una marcia trionfale, nel campionato di Serie B2, approdando in B1. La matematica, peraltro, era già arrivata lo scorso 27 aprile con la vittoria per 3-1 sulla GBT Palermo e che ha scatenato l'entusiasmo vibonese, culminando nella sua totale estasi dopo il match di sabato con la Farmitalia Volley, seconda in classifica ma distaccata di otto lunghezze.

La partita

Un pomeriggio di festa, quello del PalaValentia di Vibo, culminato con l'urlo di gioia delle neopromosse e dopo un biennio da fanta-volley: 55 vittorie consecutive nel corso degli ultimi due anni, con l'unico scivolone registrato il 19 aprile aprile nella finale di Coppa Italia di Serie B2, nella sconfitta contro la Florens Vigevano. Musica e grande tifo ad alimentare l'entusiasmo della promozione e di un pomeriggio tutto intriso di giallorosso.

Primo set che vede in prevalente controllo la Tonno Callipo, vittoriosa per 25-20 ma sin dal primo punto costantemente in vantaggio e con la controparte siciliana costretta sempre a inseguire.

Tutta un'altra storia invece nel secondo set che vede il team ospite dominare dal primo all'ultimo punto. La squadra siciliana, infatti, prende il largo sin dalle prime battute e chiudendo il secondo set con uno scarto di otto punti, vincendo per 17-25 e pareggiando momentaneamente conti.

Scuote la testa il team di coach Boschini nel terzo set, conducendolo per tutta la gara con una costante di tre/quattro punti di vantaggio. Alla fine le giallorosse se lo portano a casa per 25-16 e dunque con un distacco notevole. Il quarto set è quello buono la Tonno Callipo che si aggiudica la partita per 3-1 dopo il 25-14 del quarto set appunto.

Le formazioni iniziali

TONNO CALLIPO: Bellanca, Cammisa, Teixeira, Curti, Rizzo, Vinci D. A disp.: Vinci M., Otta, Quarto, Quiligotti, Milazzo, Darretta, Surace, Rustani. All. Boschini

FARMITALIA VOLLEY: Richiusa, Bilardi, Therqaj, Amaturo, De Luca, D'Antoni. A disp.: Cannavò, Giorgianni, Poles, Scuderi, Coco, Angilletta, Regina. All. Maccarone

SET: 25-20; 17-25; 25-16; 25-14