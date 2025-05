VIDEO | Venti vittorie su venti partite, un gruppo costruito per vincere e un solo rimpianto in Coppa Italia. Vinci: «Gara dopo gara, con umiltà e lavoro, abbiamo scritto questa storia»

Hanno iniziato a vincere alla prima giornata e non si sono più fermate. Partita dopo partita, la Tonno Callipo Volley femminile ha costruito un percorso impeccabile nel girone L di Serie B2: venti vittorie in venti partite e promozione in Serie B1 con due giornate d’anticipo.

Una corsa travolgente per la formazione vibonese, suggellata dal successo per 3-1 su Palermo tra le mura amiche del PalaValentia e dalla contemporanea battuta d’arresto della diretta inseguitrice Volley Valley, battuta nel derby in casa del Cus Catania.

Una stagione in cui la Tonno Callipo ha macinato vittorie, anche in Coppa Italia: altro obiettivo messo nel mirino a inizio stagione, con il sogno della conquista del trofeo sfumato soltanto nella finale di Fasano, persa 3 a 0 contro Vigevano. «Le sensazioni sono ovviamente di gioia e felicità - ha spiegato coach Diego Boschini - sono stati due anni pieni di successi in cui abbiamo praticamente vinto tutto quello che si poteva vincere, tranne la Coppa Italia in cui siamo arrivati secondi, però tutto sommato se mi guardo indietro e guardo il bilancio di queste due stagioni, con due promozioni, è sicuramente molto positivo».

Una squadra affiatata, forte in ogni reparto e ben amalgamata, costruita - ha sottolineato Boschini - con un obiettivo chiaro: «È inutile che ci nascondiamo: l'idea è stata proprio di costruire un gruppo che potesse puntare alla vittoria del campionato. Certo, vincerle tutte non è scontato, la stagione è lunga, fatta di alti e bassi, e alla fine abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ma se non fosse arrivata la promozione sarebbe stato un anno fallimentare. Dispiace per la finale di Coppa Italia persa perché avevamo tutte le potenzialità per vincerla - ha aggiunto Boschini - rigiocando quella partita secca non so come va a finire, però è andata così e dobbiamo farne tesoro, capire le cose che magari non hanno funzionato e metterle tutte nel nostro bagaglio di esperienze».

A fare eco al suo allenatore è il capitano della squadra, la schiacciatrice Denise Vinci: «Il bilancio è positivo nonostante la sconfitta in finale di Coppa Italia. È vero, è una sconfitta che pesa, ma si tratta pur sempre di una partita. Una partita importante, lo sottolineo, ci avremmo tenuto tanto, ce lo meritavamo anche per il lavoro che abbiamo fatto ed era, come sappiamo, un obiettivo nostro e della società. Però, per fortuna, una settimana dopo è arrivata quest'altra gioia della promozione. Tecnicamente sarebbe un obiettivo raggiunto al 50%, ma per me no, l'obiettivo è raggiunto al 100% perché perdere in finale significa comunque intanto esserci arrivati, quindi è già un bel traguardo e tutto sommato siamo seconde in Italia».

Costanza, determinazione e un lavoro metodico gli ingredienti del successo in campionato secondo da schiacciatrice vibonese: «La chiave secondo me è stata non guardare troppo lontano, affrontare settimana per settimana. Così, con pazienza, abbiamo costruito le nostre vittorie». Tra i ricordi più intensi Vinci cita la trasferta a Catania e l’emozione della Coppa Italia, ma anche il sostegno continuo della società e dei tifosi: «Il presidente ci tiene molto a noi, si fa sentire e ci è spesso vicino. È arrivato anche in Puglia con noi per la Coppa Italia. Ci dispiace non avergli fatto quel bel regalo». E aggiunge: «I tifosi li vedo crescere settimana dopo settimana sugli spalti. Il loro calore si fa sempre tanto sentire, ci seguono anche nelle trasferte più insidiose».

Con lo sguardo rivolto al futuro, Vinci riconosce come la B1 sarà una sfida molto diversa: «È completamente un altro campionato, molto più lungo, molto più difficile. Le squadre sono molto più simili a livello strutturale e la qualità è elevata ovunque». Ma l’ambizione resta alta: «Il presidente l’ha detto: vuole portare questa società ai massimi vertici della pallavolo femminile e io spero con tutto il cuore che ci riesca il prima possibile».

Le ragazze della Tonno Callipo hanno ancora due partite da disputare in questo campionato, a cominciare da sabato 3 maggio in trasferta contro la Volley Terrasini, per poi concludere la stagione sabato 10, quando Vinci e compagne affronteranno la Farmitalia Volley Valley davanti al proprio pubblico. Ma il verdetto è già scritto: questa squadra è pronta a salire di categoria e a sognare ancora più in grande.