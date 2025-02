Non poteva chiudersi in maniera migliore la prima parte di stagione per le ragazze della Tonno Callipo Volley. Al termine del girone di andata nel campionato di Serie B2 le giallorosse di coach Diego Boschini hanno collezionato 11 successi in altrettante partite giocate garantendosi il primo posto in classifica a +1 sulla Volley Valley Catania ma con una partita da recuperare. Ciliegina sulla torta la doppia sfida di Coppa Italia brillantemente superata contro Scandicci e che ha permesso alla Tonno Callipo di strappare il pass per le semifinali che si giocheranno ad aprile.

Risultati che premiano il lavoro delle atlete giallorosse e che sono in linea con le ambizioni da vertice della società giallorossa. «È chiaro che noi stiamo lavorando in quell'ottica lì, quindi cercheremo sempre di dare il massimo nell'allenamento e il massimo nelle partite per poter portare a casa i risultati. Ma ancora siamo solo a metà del percorso», spiega coach Boschini che non nasconde la soddisfazione nel lavorare con questo gruppo: «Sono ragazze molto serie, che danno l'anima sia in allenamento che in partita e soprattutto hanno tanta voglia di migliorare loro stesse e ne beneficia il livello della squadra e del gioco. Credo non ci sia cosa migliore per un allenatore».