Il weekend in terra pitagorica deciderà quale compagine di Serie C conquisterà la competizione e, mai come in questo caso, l’equilibrio potrebbe farla da padrone. Le quattro squadre, dopo aver vinto i loro gironi, vorranno dare il massimo

La Coppa Calabria per la Serie C maschile sarà un appuntamento importante e con tante chiavi di lettura. I quattro gironi sono stati disputati nel mese di febbraio, poi le squadre hanno giocato qualche gara di campionato e ora si ritrovano a dover lottare nuovamente per il trofeo, in una formula che – sul piano calendaristico – lascia forse qualche leggera perplessità.

Lo spettacolo sportivo inizierà al Palakrò di Crotone di via Nazioni Unite con i padroni di casa che domani alle 17 affronteranno in semifinale il Taurianova, in seguito si disputerà il match tra Praia e Paola. I motivi di interesse sono tanti, analizziamoli squadra per squadra.

Il Crotone arriverà all’appuntamento con il tifo del pubblico di casa, una squadra dall’età media molto giovane e la sensazione che, in ogni caso, la stagione dei pitagorici sia andata forse oltre le aspettative. Il gruppo di Asteriti ha spesso ottenuto risultati importanti, in campionato ha già battuto Taurianova alla ripresa del torneo e potrebbe arrivare in finale dopo aver eliminato il Catanzaro nel suo girone.

Il Taurianova, invece, non vive il miglior momento della stagione. Altra neopromossa in C, ha giocato un girone d’andata magnifico, andando in testa alla classifica tra lo stupore degli addetti ai lavori, ha calato i ritmi nel 2025. Nel girone ha conquistato il pass perdendo però la prima gara contro Montalto, in campionato ora è a sette lunghezze di distanza dalla vetta dopo due ko: quale migliore occasione della Coppa per ottenere un po’ di rivalsa?

Il Praia sta volando in classifica, è una squadra che difficilmente perde un incontro e gioca con padronanza dei propri mezzi. L’esperienza non manca di certo al gruppo di Borrelli e la pallavolo – del resto – non è il calcio, dove si fanno i “calcoli” per risparmiarsi in vista del campionato. Ha dimostrato di essere la compagine con la maggiore concentrazione, anche in caso di quinto parziale mai sottovalutarla.

Il Paola infine ha entusiasmo da vendere. Ha vinto sabato proprio a Crotone e si è ritrovata terza in classifica dopo un ottimo 2025. Ha eliminato il Rende dalla Coppa e sa di poter trarre tesoro da quest’esperienza delle final four, il progetto dei tirrenici è in continua espansione.

Le gare saranno trasmesse in streaming sui canali della Fipav Calabria, tra sabato e domenica andrà in scena davvero il meglio sul piano regionale.