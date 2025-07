Le ambizioni della Domotek Reggio Calabria non sono di certo nascoste. Il mercato svolto sinora ha confermato come ci sia l’ambizione degli amaranto di svolgere un campionato da protagonisti, andando ben al di là della semplice permanenza in categoria.

Un po’ come lo scorso anno, cercando di migliorare gli step di crescita e diventare ancora più incisivi, grazie al supporto di un pubblico sempre caloroso, che è riuscito a superare le quattromila unità a gara al Pala Calafiore.

Tutto ciò sarà utilissimo nel corso di una stagione lunga, impegnativa e che inizierà addirittura a fine ottobre, stando alle indicazioni emerse in quel di Bologna, laddove nelle scorse ore sono stati presentati i calendari di Superlega, A2 e A3.

In quest’ultimo ramo, Reggio Calabria rappresenterà uno dei vertici regionali sul fronte maschile e andrà in scena per la prima giornata il 26 ottobre sul campo del Galatone. Un avversario da non sottovalutare, bestia nera del Lamezia avendolo eliminato in Coppa Italia e poi ai playoff, squadra che può contare su un pubblico caloroso.

Quello che non mancherà sicuramente il 2 novembre, nonostante la data non così festiva, per l’esordio casalingo contro un’altra pugliese di rango, il Castellana Grotte. Dieci le squadre del girone blu dove è inserita la Domotek, c’è una forte predominanza di squadre provenienti dal tavoliere e anche il finale le vedrà comunque protagoniste. La Domotek negli ultimi turni della fase regolare affronterà Gioia del Colle e Lecce a metà marzo 2026, sperando di aver già risolto in anticipo i giochi.