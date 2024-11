Una carriera nella pallavolo iniziata da bambino, un curriculum di tutto rispetto, Valerio Lionetti, classe 1985, di Bisignano, vanta esperienze importanti, conquistate con impegno e sudore.



La pallavolo è uno degli sport dove c’è più interazione. È un gioco di intuizione, immaginazione, improvvisazione,ma è anche un gioco che regala immense soddisfazioni.Valerio, in questi anni, ne ha collezionate tante di soddisfazioni.

Dall'avventura nella Milani Rende B2 (dove fa lo scoutman e il secondo allenatore),a quella di Donnici con l’anno della promozione in B2. Poi nelle Marche, a Porto Potenza (AN), con il Volley Potentino, in B1 da scoutman e in seguito da secondo allenatore.Passa poi a Loreto, Serie A1 maschile, come scoutman e di seguito in A2 alla squadra femminile con un palmares di due Coppe Italia di Serie A2 vinte.

Da lì a Pesaro, in A1 femminile, come secondo allenatore. Negli anni successivi arrivano le esperienze con Piacenza (A2 femminile), Agrigento, (B1 femminile).

In Veneto a Conegliano, torna in A1 femminile, come assistente di Daniele Santarelli: vinti sinora due scudetti (2017-18 e 2018-19), due edizioni della Supercoppa italiana, un terzo posto in Champions, poi un secondo posto in Champions e ora la Coppa del Mondo per Club.

Francesca Lagoteta