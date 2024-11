La compagine gialloblù ha sconfitto il Corigliano in trasferta per 3-1 e guarda con fiducia ai prossimi impegni. In Serie C maschile la squadra allenata da Aloe sta accumulando certezze, tenendosi sempre aggrappata alla zona promozione

Il riscatto della Milani Rende è arrivato immediatamente nel quinto turno. Dopo la sconfitta avvenuta più di una settimana fa in casa contro la matricola terribile Taurianova, gli uomini di Aloe hanno riconquistato nuovamente i tre punti. Il match di Corigliano vinto per 3-1 non è stato comunque semplice per Totera e compagni, al di là della differenza di esperienze messe sul parquet, nonché di una classifica che registrava quasi un testa-coda tra le due compagini.

Tra le note positive, in casa Rende si registra lo score in doppia cifra per Caputo, Marasco e Pisani, nonché la tenacia di Gaetano, nel Corigliano da sottolineare la tenacia nel sfruttare ogni minimo errore degli avversari, nonché una complessiva buona prova difensiva con Donzella e Bellanca sugli scudi.

La vittoria esterna maturata dalla New Tech è arrivata però dopo l’iniziale svantaggio, il Corigliano aveva saputo sfruttare il fattore casa, conquistando il primo gioco sul 28-26. Una riedizione dei vecchi vizi (il calo di concentrazione) è l’aspetto su cui lavorare maggiormente: Rende era in vantaggio sul 24-20, poi ha subito la rimonta calorosa degli jonici.

Musica un po’ diversa nel prosieguo del match, ben sapendo di dover accelerare i ritmi sul piano mentale la New Tech è stata senza dubbio molto più attenta. È emersa la maggiore qualità di palleggio, ma anche un’incisività da apprezzare sotto rete: i parziali sul 25-21, 25-17 e 25-22 per Rende ne confermano il ritorno alla vittoria.

Si pensa comunque già ai prossimi impegni di campionato. La New Tech Rende tornerà in casa sabato alle 19.30 affrontando il Montalto, un derby che non vorrà fallire la squadra di Aloe per restare nelle prime posizioni… e nemmeno quella allenata da Rota, reduce dalla sconfitta di Lamezia. Corigliano invece dovrà cercare di smuovere la classifica, il penultimo posto non rende merito né alla storia e né al talento di quanti giocano al Pala Brillia. L’impegno del sesto turno sembra però abbastanza proibitivo: si giocherà ancora in casa, stavolta contro la capolista Taurianova domenica alle ore 17.