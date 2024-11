Cade al “Pala Scoppa” la capolista Cutrofiano che si deve inchinare al Volley Soverato, vittorioso per tre set a zero. Successo meritato e guadagnato dopo una grande prestazione. Dunque arriva il primo stop per le pugliesi che, contro la determinazione e la voglia di vincere delle ragazze di coach Napolitano, hanno potuto far poco. Come sempre Soverato ha saputo reagire nei momenti di difficoltà e, nel secondo set, è riuscito a venir fuori da una situazione non semplice essendo sotto 12-18 nel punteggio.

La caparbietà, la voglia di non mollare mai e tanta grinta hanno permesso alle biancorosse di rimontare e vincere ai vantaggi dopo aver annullato anche un set point alle ospiti. Volley Soverato schierato con Laura Bortoli in regia e Shields opposto, al centro Meli e Riparbelli, capitan Lotti e Mason in banda e libero Barbagallo. Risponde coach Carratù per Cutrofiano con la diagonale Avenia – M’Bra, al centro Caneva e Menghi, schiacciatrici Quarchioni e Panucci con libero Ferrara.

Molto equilibrata la prima fase di match con le due squadre che rispondo colpo su colpo e vicine nel punteggio, 14-13; mini break Soverato e coach Carratù chiama time out sul 16-13. Le ospiti raggiungono la parità sul 19-19 ma le padrone di casa con capitan Lotti si riportano a più due, 21-19, ed arriva l’altro time out per Cutrofiano. Squadre in campo e di nuovo parità, 21-21, con tempo questa volta chiesto dal Volley Soverato. Punto di Lotti e una invasione delle pugliesi riportano a più due le biancorosse al servizio con Riparbelli che realizza un ace e guadagna tre palle set, 24-21.

Chiudono le ioniche 25/21 e portano a casa il primo parziale. Partenza in salita per Soverato nel secondo set con Cutrofiano avanti 2-5 ma Soverato è vicino, 4-5, con la partita che si mantiene molto bella ed equilibrata. Panucci riporta a più tre la sua squadra e coach Napolitano chiama time out sul 4-7; mantiene tre punti di vantaggio la compagine ospite, 10-13, e allunga ancora costringendo ad un altro time out Soverato sul punteggio di 10-15. Sul 12-18, break di Lotti e compagne che accorciano le distanze, 15-18, ed è time out per Cutrofiano. Continua Soverato la sua rincorsa e si porta ad un solo punto dalle avversarie che ricorrono ad un altro time out sul 17-18; fasi decisive di questo secondo set e le pugliesi provano a riallungare, 19-21, con Soverato che non vuole mollare.

Allungano Caneva e compagne, adesso avanti 19-23; non molla la squadra di Napolitano che raggiunge la parità, 23-23. Il set point è però per Cutrofiano che conduce 23-24 con Mason che porta il set ai vantaggi, 24-24. Ancora Chiara Mason realizza ed il set point è per le locali che chiudono con Shields 26/24. Continua a spingere Soverato che mette in difficoltà Cutrofiano, costretto subito al time out, essendo sotto 4-1; reagisce la squadra ospite che và a meno uno, 7-6, prima che Mason riporti a più tre il distacco con un bel pallonetto, 9-6. Arriva il time out per Cutrofiano che deve inseguire le padrone di casa avanti 15-11; allunga ancora la compagine di Napolitano che adesso conduce 19-13 dopo il punto di Riparbelli. Rosicchia qualche punto Cutrofiano e coach Napolitano fa bene a chiamare il time out sul 21-16; solo due punti dividono le “cavallucce marine” dal successo, 23-18.

Arrivano ben sei palle match con Shields al servizio ed è Chiara Mason a mettere fine al match, 25/18. Tre punti preziosi, contro la prima in classifica e Soverato che chiude il girone di andata a quota quattordici punti. Domenica prossima, infatti, ci sarà il turno di riposo per Bianchini e compagne che ripartiranno domenica 15 novembre, per la prima del girone di ritorno, in trasferta contro Vallefoglia.