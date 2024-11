La Tonno Callipo Vivo Valentia, batte in trasferta i campioni del Mondo in carica e tra i favoriti per lo scudetto, della Lube Civitanova. Nell’unica partita della Superlega giocata (a causa del covid-19) i calabresi portano a casa l’intera posta in palio. La squadra di Baldovin conquista la sesta vittoria stagionale e costringe Civitanova alla prima sconfitta stagionale in campionato.



Tra i protagonisti dei vibonesi c’è sicuramente il palleggiatore Davide Saitta, autore di una gara da incorniciare. Match di spessore anche per De Falco, Abouba e Rossard. La vittoria della Tonno Callipo è arrivata al quarto set vinto per 25-23 sulla squadra di casa di coach Fefè De Giorgi.

Tabellino

Cucine Lube Civitanova - Tonno Callipo Calabria VV: 1 - 3 (23-25, 25-18, 20-25, 23-25)

CIVITANOVA: De Cecco 2, Rychlicki 16, Simon 11, Anzani 10, Leal 14, Juantorena 11, Balaso (L pos 43%, pr 21%), Hadrava 1, Falaschi, Kovar. Ne: Larizza, Yant Herrera, Marchisio (L). All. De Giorgi.

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: Saitta 1, Abouba 11, Cester 10, Chinenyeze 13, Defalco 17, Rossard 19, Rizzo (L pos 44%, pr 24%), Dirlic. Ne: Lyneel, Victor, Corrado, Gargiulo, Chakravorti, Sardanelli (L). All. Baldovin.

Arbitri: Zanussi e Lot.

Civitanova: ace 6, bs 10, muri 7, errori 7.

Callipo : ace 9, bs 17, muri 7, errori 8.

NOTE - durata set: 28’, 25’, 26’, 30’. Totale 1h49’ MPV: Rossard (Tonno Callipo)