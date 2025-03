È un epilogo quasi dal sapore sanremese, appassionante, ricco di spunti e soprattutto meritato per quanto visto in campo. Se vogliamo paragonare il Crotone maschile, che ha conquistato l’edizione 2025 della Coppa Calabria di Volley, a un cantante lo facciamo proprio con Olly, che qualche settimana fa prese lo scettro del festival della canzone italiana. Ovvero, chi non era dato come assoluto protagonista ha poi “sbancato” contro avversari di tutto rispetto.

La storia di questa competizione ha un po’ questo paragone particolare, considerando anche l’età media del giovane gruppo pitagorico. La crescita del Crotone è stata evidente nel nuovo anno, aveva spesso prevalso contro avversari con maggiore esperienza e la gara di ieri lo ha dimostrato. Ha vinto per 3-1 la finale, giocata davanti al proprio pubblico, contro il Praia, un team esperto e che soprattutto non perdeva una partita ufficiale da mesi.

Il ruolino dei parziali è abbastanza evidente: nel primo gioco vittoria del Crotone facile per 25-17, poi sofferta negli ultimi palloni protraendosi sul 28-26. Il Praia ha reagito vincendo il terzo set per 25-21, poi la differenza l’hanno fatta anche le motivazioni e la maggiore lucidità, come dimostrato nell’ultimo parziale chiuso sul 27-25 in favore di Crotone. I pitagorici festeggiano meritatamente, i tanti talenti saranno probabilmente destinati a ben altri lidi tra qualche stagione.

Cos’è successo nelle semifinali

Le partite del sabato avevano lasciato un segno già pesante nell’economia della Coppa. Nel primo pomeriggio a scendere in campo i padroni di casa contro il Taurianova, una sorta di riedizione dell’incontro svolto in campionato. Proprio come l’incontro svolto in Serie C, la gara ha avuto un copione ben definito proprio per i pitagorici, che hanno sconfitto i reggini con un secco 3-0. Un momento non certo facile per il Taurianova, aveva stupito un po’ tutti nella prima parte della stagione, la sfortuna e i ko non aiutano di certo per il morale.

Nell’altra semifinale il Praia ha regolato il Paola per 3-0. Prestazione concreta e solida del gruppo di Borrelli contro un avversario che arrivava da un ottimo momento di forma, ritrovatasi terzo in campionato e senza avere nulla da perdere. Esperienza contro gioventù, mai come in questo caso, ha portato l’asticella in favore del primo fattore, ma di certo il Paola potrà fare tesoro da questa esperienza per il futuro.

Infine l’atto finale e la gioia di quanti hanno confezionato il primo trofeo stagionale: il Praia andrà dritto in Serie B, con ogni probabilità, ma il Crotone gli ha impedito uno slam storico.

Serie B, i risultati dei team calabresi

Rapidamente riepiloghiamo anche quanto accaduto nel torneo interregionale. Il Lamezia capolista ospitava Letojanni, una grande classica per il torneo e all’andata diede proprio alla Raffaele la consapevolezza di puntare in alto. Altra gara “infinita” nel minutaggio e altra vittoria al tie break per i padroni di casa, ormai sempre più primi nel girone H di Serie B.

Sconfitto invece il Bisignano sul terreno dell’Aquila Bronte per 3-0. Un brutto ko per i cratensi, che ora vedono a rischio la seconda posizione, quella utile per accedere ai playoff. A insidiarli dopo il match di sabato sera sono proprio i siciliani, una compagine solida e ben quadrata ora a un solo punto dal gruppo allenato da Gianco D’Amico. Sempre nel girone H, riposava la Tonno Callipo Vibo.