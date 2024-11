I tornei di pallavolo maschile proseguiranno in questo weekend. In Serie B le tre calabresi, Bisignano, Lamezia e Tonno Callipo, cercheranno di confermarsi dopo il buon inizio stagionale. Nel massimo torneo regionale, Taurianova dovrà difendersi dall’assalto delle inseguitrici

Fine settimana come sempre combattuto nei palazzetti sportivi, il mondo pallavolistico calabrese ha come sempre tanto da raccontare. La terza giornata in Serie B girone H porrà diversi elementi di spunto, soprattutto guardando al buon momento delle calabresi. Una di esse è addirittura al comando, la Bisignano Group affronterà la Papiro Catania. Domani alle ore 18.30 il probabile sold out della palestra di Collina Castello potrebbe essere l’arma in più del gruppo di D’Amico, guai però a sottovalutare un avversario alla ricerca del riscatto. L’Icierre Lamezia cercherà continuità, alle ore 19 giocherà a Catania contro la Valley e proverà a conquistare altri tre punti importanti. Sempre allo stesso orario, impegno casalingo della Tonno Callipo Vibo, in questo torneo i giovanissimi pallavolisti hanno conquistato una sconfitta all’esordio e una vittoria.

La scia positiva potrà proseguire al Pala Valentia, affrontando sempre alle 19 la RossoPomodoro Palermo.

Le squadre di Serie B giocheranno tutte domani pomeriggio, sarà un po’ più spalmato su due giorni il quinto turno nel campionato maschile di Serie C. Quattro gare da giocare di sabato, tre alla domenica e un torneo che mediamente sta registrando un buon equilibrio per le squadre di alta classifica, senza per questo disdegnare qualche colpo di scena. Di certo in pochi potevano prevedere l’exploit della capolista Taurianova, che cercherà la quinta vittoria consecutiva affrontando la seconda squadra della Callipo.

Altro match interessante alle 18 di domani sarà Corigliano-Milani Rende: la squadra jonica vorrà tirarsi fuori dalla zona salvezza, gli ospiti cercheranno di riproporsi per la vetta. Tigano-Magna Grecia sarà una partita tra squadre alla ricerca ancora di una piena identità, Paola-Crotone invece un confronto tra team con un seguito importante.

Di domenica si completerà il turno partendo da Altaflex Catanzaro-Volo Virtus Lamezia: i giallorossi, nel derby, vorranno subito tornare alla vittoria in campionato. Il Praia cercherà conferme sul non facile parquet dell’Area Brutia Cosenza, di buon interesse – per chiudere il cartello – anche l’incontro tra il secondo team dell’Arpaia, che riceverà in casa il Montalto.