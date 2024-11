Il weekend pallavolistico parte dalle gare di oggi, in giro per la Calabria e anche oltre si guarderà con attenzione a quanto avverrà nei palazzetti. Di certo, le trasferte per le squadre regionali nel girone H del torneo di Serie B non saranno delle più semplici, ma l’entusiasmo per aver vinto il primo match in campionato potrebbe essere la molla giusta per sognare sin da subito un posto al sole. Lo sa bene il Lamezia, che nello scorso turno ha vinto per 3-2 contro la Palomar, dopo due ore e mezza di gioco e qualche relax di troppo nella parte centrale del match.

La squadra lametina fuori casa giocherà alle 18 contro la Papiro Catania, confermarsi sarà già un buon viatico per la stagione. Stesso obiettivo, grosso modo, del Bisignano impegnato a Sant’Agata alle 18.30, contro la Ricchigia Gupe non sarà semplice ripetere quanto fatto sette giorni davanti al pubblico casalingo. Ad anticipare tutti in campo nella seconda giornata sarà la Tonno Callipo, alle 16 contro il Bronte CT: l’obiettivo dei giovani giallorossi sarà di dimostrare il loro potenziale e crescere rapidamente in questo torneo sempre ostico.

La Serie C regionale, invece, si concentrerà su alcune sfide al vertice previste per oggi. Partendo da quella che si disputerà tra Rende e Taurianova: la neopromossa reggina è a pari punti col colosso gialloblù, Totera e compagni vorranno già isolarsi in vetta alla classifica puntando sul fattore casa. Sarà l’unica sfida odierna del quarto turno in Serie C, poi ci sarà una maxi domenica con sei gare spalmate ad ogni ora.

Interessante il confronto che vedrà impegnata l’altra capolista Altaflex Catanzaro, alla ricerca di punti (e non sarà facile) al Palakrò di Crotone. Il Paola guarderà con interesse al vertice e vorrà avvicinarsi il più possibile, cercando di conquistare la posta piena contro la Magna Grecia. Ricca di fascino la contesa tra l’altra Tonno Callipo e Corigliano, cercherà maggiore gloria nel derby Montalto contro l’Area Bruzia. Impegni complicati per le squadre di Lamezia, la seconda squadra dell’Arpaia giocherà a Scalea contro il Praia, in casa scontro diretto per la Volo Virtus, provando a smuovere la classifica contro la Tigano.