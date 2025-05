Il torneo in rosa regionale porrà qualche difficoltà in più per il trio che sogna la promozione in Serie B2. Buona parte di questo nono turno si giocherà proprio oggi, in attesa degli scontri diretti decisivi

La nona giornata nella poule promozione di Serie C avrà come sempre un buon fascino sportivo, considerando come le squadre al vertice non stanno perdendo un colpo. Il tutto sarà da valutare in ottica degli scontri diretti finali, nelle prossime settimane la volata per scoprire quale team raggiungerà la Serie B2 terrà vive le attenzioni degli sportivi.

Una tra Vibo, Paola e Pizzo quindi farà il salto in alto con rose che sembrano già pronte per affrontare sfide superiori (anche raffrontate al torneo attuale di B2, potrebbero tranquillamente stare nella prima metà di classifica, tutto sommato…), ma le chance passeranno comunque da come si andrà in campo in questo mese di maggio.

La Todosport ospiterà il Rossano, una bella sfida per il gruppo vibonese che dovrà accelerare al massimo e dimenticare le fatiche della Supercoppa del Sud.

Il tecnico Iurlaro sintetizza così il momento: «Noi siamo consapevoli di essere primi ma dobbiamo mantenere la barra dritta. Anche un piccolo passo falso andrebbe a compromettere il cammino sin qui fatto. Rossano è una squadra giovane e per questo la temo. Ho chiesto a tutte le atlete il massimo impegno ed una grande concentrazione per portare a casa la vittoria».

Non così semplice, invece, l’impegno del Paola che dovrà giocare sul terreno della Stella Azzurra: a Catanzaro, le tirreniche – per restare in corsa – avranno l’obiettivo dei tre punti.

Con questi stessi propositi, davanti al pubblico amico, la Lory Pizzo affronterà l’Arpaia Lamezia, e delle tre big avrà l’impegno leggero solo per i pronostici, in quanto la compagine ospite ha vinto tre delle ultime quattro partite.

A vario titolo, invece, gli altri incontri del pomeriggio, partendo da un interessante confronto tra New Teosidos e Cirò, il Cosenza invece giocherà sul terreno della Cidue. Domani invece chiuderà la giornata la sfida di Cinquefrondi tra Diper e Castrovillari.