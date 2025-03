Torna il massimo campionato di pallavolo in rosa, la zona promozione si accende con le big che affronteranno avversari per nulla intimorite. Nella poule destinata alla salvezza tre invece gli scontri diretti

La pallavolo femminile in Calabria vive sostanzialmente un buon momento, non si è ritirata nessuna compagine al contrario dell’omologo campionato maschile e quattro squadre puntano con decisione al salto di categoria. Tra smentite, profili bassi e anche un pizzico di scaramanzia, cinque domani saranno le gare in ballo e tre delle quali interessano proprio il vertice. Sarà uno scontro vivace quello tra Stella Azzurra e Cirò, quasi un derby che potrebbe riservare ben più di un’insidia per Malena e compagne. La Todosport cercherà di proseguire il suo filotto positivo contro la Gm Cosenza, ben più animata potrebbe essere la contesa tra Pizzo e Rossano. Sono due organici giovani e con qualità, le napitine vorranno fare bottino pieno per togliere di dosso le delusioni patite in Coppa Calabria, le bizantine sanno mettere in difficoltà avversarie con blasone e tecnica.

Domani in campo anche New Teosidos-Lamezia e Cidue-Castrovillari, il posticipo invece coinvolgerà l’attuale capolista. Il Paola sarà di scena su un terreno non certo facile, il parquet del Cinquefrondi che già in stagione ha conquistato punti importanti contro le corazzate. In questa seconda fase bisognerà vincere ma anche sbagliare il meno possibile, un discorso che vale nei due emisferi sportivi.

Nella parte che riguarda la salvezza, due gare si svolgeranno domani pomeriggio e una di queste sarà un’assoluta novità sul piano statistico. Si sconteranno Elio Sozzi e Pink Lamezia, ovvero le compagini che non hanno mai vinto in questa stagione (e siamo a metà marzo 2025…), il team reggino quanto meno ha conquistato il primo punto sette giorni fa. Gioia Tauro-Cutro ha una valenza solo per le statistiche, considerando come ci saranno due retrocessioni in Serie D. Domenica a concludere Digem-Silan, la squadra di Marina di Gioiosa userà queste gare per aumentare il minutaggio di giovanissimi talenti.