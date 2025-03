La seconda fase ad orologio prosegue nel torneo in rosa ed è spalmata in tre giorni. Indicazioni importanti potrebbero arrivare dalla lotta al vertice con Paola e Todosport lanciate, ma occhio allo scontro tra Pizzo e Cirò

Schiacciate e ricezioni saranno l’argomento topico e virale per le società calabresi di volley, le motivazioni resteranno sempre al primo posto, considerando come siamo arrivati al quinto turno della seconda fase ad orologio e servirà mantenere la massima concentrazione. Il gran spettacolo della Serie C inizierà sin da oggi, forse con una gara dai toni minori come quella prevista nel girone di consolidamento tra Gioia Tauro e Silan, mentre nei prossimi due giorni si giocheranno anche Elio Sozzi-Cutro e Digem-Pink Lamezia.

Il gruppo destinato alla promozione diretta in Serie B2 attrae ovviamente i maggiori interessi, su ciò fanno leva i top club che punteranno a sbagliare il meno possibile e a concedere il grande sogno ai tifosi. Un messaggio ben compreso dal Paola che in stagione sta tenendo un cammino abbastanza regolare in campionato e affronterà comunque una trasferta non facile sul parquet della New Teosidos.

La gara si giocherà domenica, prima ancora andranno in campo le dirette inseguitrici e una di esse probabilmente potrebbe già rinunciare sin da ora alla lotta per il primato. Il confronto tra Pizzo e Cirò, squadre che occupano la terza e la quarta posizione, andrà in questa direzione, finendo al tie break potrebbero avere rimpianti entrambe. Molto più agevole, con ogni probabilità, la gara che attenderà sempre domani la Todosport Vibo, in campo contro le ragazze dell’Arpaia Lamezia: la squadra di Iurlaro insegue in campionato ma guarda con orgoglio in bacheca la Coppa Calabria conquistata qualche settimana fa.

Il quinto turno della nuova fase sarà spalmato su più giorni e vari orari, altri due incontri andranno in scena domani pomeriggio, partendo dalla contesa di Catanzaro tra la Stella Azzurra e l’Avolio Castrovillari. A Campo Calabro, invece, altra gioventù in bella mostra con il confronto tra Cidue e Rossano. A chiudere il cartello, per la poule promozione, la trasferta del Cosenza di domenica pomeriggio, la compagine bruzia andrà a giocare a Cinquefrondi contro la Diper Jolly.