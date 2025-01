L’ultimo turno del massimo campionato regionale regala certezze al gruppo reggino, che si è imposto sul Montalto e ha approfittato della vittoria al tie-break dei tirrenici per allungare di un punto in classifica. Nelle zone alte della classifica riscatto per la New Tech, in coda colpo del Palmi

Il campionato di Serie C giunto al suo 14° turno, per una volta si è giocato quasi in contemporanea o, quanto meno, tutti gli appassionati domenica sera hanno avuto un quadro netto della situazione.

Approfondiamo come sempre le vicende del torneo sul nostro network, considerando come l’interesse intorno alla Serie C cresce sempre più nel corso del tempo. Le presenze nei palazzetti sono incoraggianti, sui social le società sono particolarmente attente alla crescita del movimento. Il giusto mix permette anche di combinare al meglio la gara dell’attuale capolista, che ha vinto in trasferta non senza qualche patema.

Montalto-Taurianova 0-3 non è stata una partita così scontata per come era prevedibile guardando la classifica. Sul campo neutro di Bisignano, i reggini hanno affrontato il match pur non al massimo della condizione, riuscendo a conquistare tre punti preziosi. Il Montalto, dal canto suo, sa di poter affrontare un girone di ritorno pienamente consapevole del poter raggiungere la salvezza.

Praia-Catanzaro 3-2, la vittoria al tie-break toglie un punto ai tirrenici e lo aggiunge alla squadra giallorossa, che tra andata e ritorno ha saputo tirare fuori il massimo. Non è un caso come l’unica sconfitta del Praia sia arrivata proprio a Catanzaro qualche mese fa, musica un po’ diversa nel match di domenica con Esposito e compagni bravi comunque a saper rimontare gli ospiti.

Magna Grecia-Rende 0-3 è stato un risultato utile agli ospiti per tornare alla vittoria e pensare con più calma anche al trittico in programma. Il Rende affronterà tre avversarie con crescente difficoltà, prima la Volo Virtus, poi la Tonno Callipo e infine il Taurianova: sarà un incontro da dentro o fuori per la promozione in Serie B.

Crotone-Corigliano 3-0 ha evidenziato, ancora una volta, l’ottimo lavoro dei pitagorici. Il Crotone è quarto in classifica, sa giocare con ritmo e personalità e ha comunque sudato per avere la meglio sugli ospiti. Non è un caso come nel primo e nel terzo parziale (finito sul 32-30) è emersa la maggior lucidità davanti al pubblico di casa.

Raffaele Lamezia-Paola 1-3, la gara è stata disputata alle 11 di mattina, considerando come nel weekend il palazzetto lametino sia foriero di appuntamenti di ogni genere. La seconda squadra dell’Arpaia nulla ha potuto, nonostante il vantaggio iniziale, contro un Paola ben messo in campo e capace di agganciare il Catanzaro ora al quinto posto.

Volo Virtus-Tonno Callipo 0-3 ha rimarcato come la seconda squadra giallorossa stia facendo crescere i giovani con personalità e cura, qualche talento è già pronto anche per tornei superiori. I lametini invece restano ultimi e non vincono da novembre: non proprio un modo ideale per festeggiare i sessant’anni di attività.

Area Brutia-Palmi 1-3 è stato il risultato un po’ a sorpresa della giornata. La seconda gara giocata nella palestra di Bisignano ha registrato il bel colpo di coda degli ospiti, che salgono ora a quota 10 in classifica ed escono dalla zona caldissima. Giornata storta per i ragazzi cosentini: dopo aver vinto il primo set forse è mancata l’intensità tecnica ma anche quella mentale per saper chiudere il match.