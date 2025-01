La prima fase del torneo di Serie C femminile sta quasi volgendo al termine. Il terz’ultimo turno della regular season ha dato ancora più certezze alle squadre che lotteranno per la promozione, mettendo in evidenza la qualità delle pallavoliste più esperte ma anche la dinamicità di quante vorranno essere protagoniste in futuro.

Girone A

Il riposo del Cirò consente la copertina maggiore a una squadra che prosegue la sua marcia con grande determinazione. Il Paola ha battuto Rossano 3-0, non era facile avere la meglio contro le bizantine. Nel frattempo la società ha ufficializzato come la guida tecnica sarà affidata a Tonio Calabrò, dopo le dimissioni di coach Andrea Neri: «La società tutta ringrazia mister Calabrò per la disponibilità dimostrata e l’attaccamento ai colori e alla storia della squadra. Certi di un impegno costante e professionale augura buon lavoro e un proseguo di campionato ricco di emozioni e soddisfazioni». Nel 16° turno da registrare anche l’ottima vittoria della Gm Cosenza, 3-1 esterno al Castrovillari: le ragazze del Pollino era passate in vantaggio, le bruzie hanno poi accelerato i ritmi in campo. Con due 3-0 si conclude la giornata: fin troppo agevole quello dell’Arpaia Lamezia sulla Pink, con un pochino di fatica in più invece l’affermazione del Cutro sulla Silan Volley.

Girone B

Mentre il girone settentrionale ha giocato tutti i suoi match di sabato, nel gruppo B le gare sono state equamente divise. I primi due anticipi hanno regalato comunque spunti e analisi utili per il futuro, partendo dal 3-1 della New Teosidos contro la Elio Sozzi, a consolidare la terza piazza in solitaria. La gara più interessante della giornata è stata vinta dal Pizzo, 3-0 a Catanzaro sulle Stelle Azzurre. Prestazione maiuscola delle napitine contro un avversario di tutto rispetto: è un anticipo di quanto si vedrà nella seconda fase. Passando alle gare di domenica, determinazione e coraggio non mancano mai per la Diper Cinquefrondi, ha realizzato il vero e proprio colpo di giornata. Il 3-2 sulla capolista Todosport è lo specchio dell’importante lavoro svolto dalla Diper, capace di stringere i denti sino alla fine per conquistare due punti d’oro. Infine, Cidue-Digem 3-0: risultato pesante proprio perché le locali sorpassano il team di Marina di Gioiosa nell’ultimo posto playoff.