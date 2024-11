Arrivano nuove indicazioni dalla Bisignano Group, che si sta preparando per il torneo di Serie B che inizierà nell’ultimo weekend di ottobre. La squadra allenata da coach D’Amico sembra aver già assimilato le prime indicazioni del tecnico, già apprezzato dalla società per stile e sobrietà ma anche per aver dato qualche concetto pratico in campo.

L’allenamento congiunto svolto contro Praia ha dato così nuovi spunti d’interesse sia per gli esperti nonché per i tifosi locali. Anche ieri sera il pubblico ha affollato la palestra di Collina Castello, dimostrando un vivo interesse intorno alla squadra bianco-azzurra.

Il computo dei set maturati ha dimostrato la superiorità cratense, una squadra chiamata anche a un salto di qualità. Dopo la salvezza della scorsa stagione, il prossimo campionato di Serie B ha registrato un aumento di qualità e la Bisignano Group non dovrà farsi trovare impreparata contro compagini che si sono ben rinforzate sul mercato.

Guardando alla sfida di ieri sera, la categoria di differenza contro gli avversari è stata ampiamente registrata, ma non per questo la Spes Praia deve uscire moralizzata dal confronto pre-campionato, anzi. L’attesa è tutta riversata verso il torneo di Serie C, sabato prossimo ci sarà l’esordio in casa del Catanzaro. Poi, il calendario prevedrà il match interno (nella palestra comunale di Scalea) contro Corigliano, la trasferta contro la Tigano Palmi e l’incontro ancora casalingo contro Lamezia. Gare impegnative ma più alla portata del gruppo.