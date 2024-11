Contro il Matera, il regista giallorosso potrebbe sgretolare ogni record in questo fondamentale di gioco

VIBO VALENTIA - Gli inglesi lo chiamano “the wall”, in Italia è più semplicemente “il muro”. In Calabria ce n’è uno quasi insuperabile, ed è fatto di carne ed ossa. Si chiama Giacomo Sintini e di professione fa il palleggiatore in casa Tonno Callipo. Con i due muri realizzati nel match contro Castellana Grotte, Jack ha infranto il muro, è proprio il caso di dirlo, di trenta punti, in questo fondamentale. Trentuno per la precisione, in quindici partite. Dall’introduzione del Rally Point System, tra serie A1 e serie A2, solo un altro palleggiatore ha fatto meglio di lui, nello stesso lasso di tempo. Ironia della sorte è un ex giallorosso: il cubano Javier Gonzalez, che nella stagione 2010-2011 ne mise a referto trentatre. Dopo i mille record sgretolati, “Jack the wall”, vuole superare anche questo e la trasferta nella tana del Matera di domenica prossima è la chance più ghiotta. La formazione lucana, infatti, è una delle formazioni che subisce di più in questo fondamentale. 46 i muri patiti nelle sole 4 giornate del girone di ritorno.