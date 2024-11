La coppa è in bacheca. La Callipo Calabria infoltisce il proprio palmares. Ora lo dice anche “Wikipedia”. Il sogno si è trasformato in realtà. Dodici anni dopo Vibo Valentia torna a conquistare la vetta d’Italia.

E’ la seconda volta in assoluto dopo il trofeo tricolore di A2 acciuffato nel 2003. Un obiettivo centrato in pieno, difficile da immaginare qualche settimana fa. Motivo che ha alzato ancora di più l’asticella dell’entusiasmo nell’ambiente giallorosso. E’ la coppa dei record. A partire da quello conseguito da coach Luca Monti. Nessuno nella storia della pallavolo italiana era riuscito a centrare il bis consecutivamente in questa competizione. Lo ha fatto lui in A1 con Piacenza, e tra i cadetti con la Callipo. Altro record ed altro storico bis di fila è quello conquistato da Alessandro Paoli e Filippo Vedovotto, trionfatori lo scorso anno a Padova e quest’anno a Vibo. E poi c’è il tris, che riscrive le statistiche, conquistato da Mauro Gavotto. Al PalaTricalle di Chieti l’opposto piemontese ha alzato la sua terza Coppa Italia di A2. L’unico a potersi fregiare di questo speciale titolo.