In Serie C maschile la Milani Rende doveva reagire dopo il ko rimediato a Praia e di certo sul piano tecnico e mentale l’obiettivo è stato raggiunto. La vittoria esterna contro la Magna Grecia ha riportato al successo i gialloblù, anche se le distanze dalla vetta restano ancora a sei punti. Il 3-0 conquistato ha avuto un copione quasi solito per il roster, ovvero quello di esser maggiormente brillante nel primo e nel terzo set, soffrendo al contempo proprio nella parte centrale del match. Un aspetto su cui si dovrà continuare a lavorare, un po’ per levigare i cali di concentrazione e un po’ anche per dare una maggiore concretezza proprio ai match contro avversari che restano nella seconda parte della classifica.

Come sottolinea la società, quello raggiunto nelle scorse ore è «un successo importante per la Milani, che dimostra carattere e spirito di squadra. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo impegno in casa contro la Volo Virtus Lamezia, fanalino di coda del campionato. Appuntamento per tifosi e appassionati è al palazzetto di Via Meucci a Rende, sabato prossimo alle 18.

Guardare al futuro sarà necessario soprattutto per capire se la New Tech sarà in grado di avvicinarsi alle posizioni di vetta e cercare, nel girone di ritorno, il tutto per turno per la promozione in Serie B. La gara contro i lametini avrà probabilmente un esito scontato, in seguito a Totera e compagni toccheranno i match di Coppa Calabria con il campionato che per un mese circa andrà in letargo. Alla ripresa delle ostilità in Serie C ci sarà la trasferta contro la Tonno Callipo. La seconda squadra giallorossa è stata già battuta all’andata per 3-0 ma ha dimostrato di saper crescere bene nel corso del tempo, con risultati interessanti e giovani di grande prospettiva.

Un ulteriore riguardo, quasi da circoletto rosso, sarà però verso il match che vedrà il Rende impegnato nel quarto turno del girone di ritorno proprio contro la capolista Taurianova. Al momento sono sei le distanze dai reggini, che vinsero all’andata proprio al tie-break facendo capire come non erano solamente una neopromossa ambiziosa quanto già una squadra da tenere in altissima considerazione. Ci sarà tanto tempo per prepararsi, considerando come il match si giocherà in terra reggina l’8 marzo.