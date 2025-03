Il match clou nel girone H dell’interregionale ha regalato ai gialloblù di Torchia il primato matematico nel derby contro la Tonno Callipo, potendosi già preparare con tutta calma in vista dei playoff. In Serie C affermazione di peso della capolista sul terreno del Paola

Weekend pallavolistico ad alto livello per le squadre calabresi, le attenzioni maggiori del sabato erano riversate tutte sul match clou del girone H di Serie B. La vittoria della Raffaele Lamezia sulla Tonno Callipo per 3-0 ha certificato ufficialmente il primo posto. Il colpo in trasferta consentirà ora alla capolista di potersi organizzare in vista dei playoff, di certo dominare un campionato e dover poi proseguire con gli spareggi non sembra essere il massimo, guardando anche al raffronto con altri tornei.

Il Bisignano era impegnato a Sciacca e mantiene per il momento la seconda posizione in classifica con il 3-0 di questo 17° turno che terrà a bada ancora per un po’ le inseguitrici dell’ultimo posto utile per i playoff.

Spostandoci in Serie C, la 19esima giornata ha regalato una prestazione di peso del Praia. La Spes ha dimostrato, ancora una volta, di essere una squadra invincibile nel quinto set guardando al campionato. Il 3-2 sul parquet del Paola ha un suo peso, ma va anche lodata la prestazione della squadra di casa che, per due volte, era riuscita a rimettere il match in pari.

Il Praia ha dimostrato di aver smaltito la sconfitta nella finale in Coppa Calabria, competizione vinta dal Crotone rimasto in scia col 3-0 sulla Tigano. Sempre sabato, Taurianova ha vinto 3-0 contro Corigliano, ha accorciato di un punto proprio sul Praia e ha una gara in meno: potrà rientrare davvero nella lotta per il primato? È un quesito non da poco: i tirrenici riposeranno a fine aprile e poi avranno proprio lo scontro diretto interno contro i reggini. Calcoli che si faranno in futuro, mentre sembra già… da passato remoto il match della Milani Rende che giovedì ha vinto 3-1 sul Montalto.

Tornando a un passato più recente, ecco infine gli altri due incontri della domenica. Prestazione senza fronzoli dell’Arpaia Lamezia per 3-0 nel derby sulla Volo Virtus, quest’ultima resta sempre ultima in classifica con solamente quattro punti in bisaccia. Molto più combattuta Altaflex-Tonno Callipo, la seconda squadra vibonese ha conquistato un bel successo esterno per 3-1.