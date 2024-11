Emozioni e qualche sorpresa sono ingredienti che non mancano mai nella pallavolo calabrese. Il tour de force è appena terminato in Serie C femminile, tre gare in sette giorni non sono state una passeggiata per giocatrici che devono spesso alternarsi con i turni di lavoro. Tant’è, lo spettacolo in questa stagione è aumentato, tante sono le piazze che sognano in grande.

Girone A

Le prestazioni del Cirò non sono più qualcosa di anomalo, ormai il gruppo di Stara è diventata la squadra da inseguire nel primo girone. Vinto anche il derby contro il Cutro per 3-0, le ragazze cirotane non hanno fatto ancora il vuoto, pur avendo già accumulato ben 17 punti in classifica. Ruolino quasi perfetto, quindi, in un torneo dove si fa apprezzare anche Paola, vincente 3-0 sulla Pink Lamezia, che resta a due lunghezze in meno in classifica. Gara senza storia per le tirreniche, una compagine che viaggia davvero sulle ali dell’entusiasmo e può essere una bella outsider da seguire. Importante anche la vittoria dell’Avolio Castrovillari per 3-1 sul Rossano: le ragazze del Pollino stanno aumentando i giri del motore, le ospiti sono al loro secondo ko di fila ma hanno il potenziale per reagire prossimamente. A chiudere, l’unica gara di domenica tra Arpaia Lamezia e Silan Volley, chiusa con un netto 3-0 della squadra di casa.

Girone B

Nei due match di sabato, la Stella Azzurra Catanzaro si riprende subito dopo il primo ko in campionato e riagguanta il primato con 13 punti in classifica. Il 3-0 contro la Elio Sozzi è un match senza storia, troppo netta la differenza di qualità tra i due organici. Più sudata invece l’affermazione della New Teosidos su Gioia Tauro 3-0, i set più combattuti sottolineano la capacità delle padroni di casa di saper stringere i denti.

Nelle gare di domenica, vittoria della Todosport 3-1 sul campo della Cidue, una squadra che negli ultimi tempi ha comunque mostrato segnali incoraggianti. L’esperienza delle ospiti, unita alla maggior tecnica, è stata la base per questa vittoria, la Cidue ha la soddisfazione di aver vinto il parziale più alto sinora del torneo: nel terzo set, le reggine hanno conquistato il gioco sul 37-35. Il risultato sicuramente più eclatante è la sconfitta di Pizzo contro la Diper Cinquefrondi. La gara è stata decisa al tie break, le giovani reggine hanno conquistato due punti importanti per il morale e la classifica.