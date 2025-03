VIDEO | Questa sera alle ore 19 la formazione vibonese scenderà in campo al PalaValentia per dare continuità alla vittoria contro Bronte. Domani, invece, sarà il turno delle atlete guidate da coach Boschini

Dopo oltre tre mesi la Tonno Callipo Volley ha finalmente infranto il tabù trasferta superando al tie-break Ciclope Bronte. Era infatti il 30 novembre dello scorso anno quando Mille e compagni trionfavano sul campo della Gupe, unica vittoria fuori casa della stagione fino a quella di domenica scorsa contro i più quotati avversari di Bronte.

Una partita in cui i giallorossi guidati da coach Francesco Piccioni si sono imposti con determinazione e cattiveria agonistica nei tre set vinti. Una trasferta finalmente fortunata lontano dal PalaValentia e che ha permesso alla formazione vibonese di operare il sorpasso in classifica proprio ai danni della Ciclope, insediandosi ora in sesta posizione con 22 punti nel girone H di Serie B.

Percorso netto invece in Serie B2 per le giallorosse di coach Diego Boschini, sabato scorso al PalaValentia è arrivata infatti la 15esima vittoria stagionale per la capolista Tonno Callipo che ha avuto la meglio nella sfida d'alta classifica contro il Cus Catania: un netto 3 a 0 per le padrone di casa che ha consentito di allungare a +5 il vantaggio sulla Volley Valley, seconda forza del torneo che nel frattempo ha perso al tie break contro il Melilli Volley.