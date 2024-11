La squadra calabrese si arrende per 3-0 in casa contro la gli emiliani guidati da Bernardi

Cala il sipario sulla stagione della Tonno Callipo che perdendo 3-0 contro Piacenza è costretta a salutare la Superlega dopo sei campionati di fila. Obiettivo invece raggiunto per la squadra di Bernardi che consolida il sesto posto in classifica e si proietta ai quarti di finale Play Off dove incontrerà l’Itas Trentino.

Alla squadra calabrese serviva un miracolo, vincere cioè da 3 punti e sperare che almeno una tra Verona e Padova non ne facesse. Ma alla fine la Tonno Callipo Vibo, pur lottando punto a punto nel primo set, ha ceduto a Piacenza e già dopo due set, sotto 0-2, ha abdicato.