Douglas Souza dopo Borges e Flavio. Parla sempre più brasiliano la Tonno Callipo che il ds De Nicolo sta costruendo per la stagione 2021/22. Il nuovo acquisto del club giallorosso ha conseguito la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 ed è stato il miglior schiacciatore ai Mondiali in Italia e Bulgaria nel 2018.

«Ho accettato anche per la presenza di altri miei connazionali, con loro l’adattamento sarà più veloce. Sono in uno dei tornei più forti al mondo. Voglio imparare subito l’italiano»: si è presentato così Douglas Correia de Souza, nato a Santa Bárbara d’Oeste, 26 anni da compiere il prossimo 20 agosto.

Douglas è un giocatore abile in tutti i fondamentali ed è dotato di particolare tecnica in attacco, sia in prima che in seconda linea, disponendo di ottime capacità di salto che gli consentono di variare al meglio i colpi oltre che di leggere in anticipo le mosse avversarie.

Alla Vnl in svolgimento a Rimini la capolista Brasile è spinta non solo dagli annunciati acquisti giallorossi Borges e Flavio, ma anche dallo stesso Doulgas Souza. Nella quart’ultima gara di giovedì scorso, con l’11esima vittoria dei brasiliani, il neo-schiacciatore Douglas della Tonno Callipo ha realizzato dieci punti, confermando tutte le proprie qualità messe in mostra nelle dieci gare precedenti. Strabiliante la prestazione dello scorso 30 maggio contro il Canada quando ha siglato ben 22 punti.

Con l’ingaggio dello schiacciatore brasiliano (199 cm, 75 kg), il conteggio totale dei brasiliani che hanno indossato la casacca giallorossa arriva a quota 22.