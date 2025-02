È un campionato fatto di continui alti e bassi quello della Tonno Callipo Volley nel girone H di Serie B. Sono 14 le partite giocate finora dai ragazzi guidati da coach Francesco Piccioni con 6 vittorie e 8 sconfitte, con queste ultime che in realtà, ai fini della classifica, sono 7 dal momento che la Paomar Volley Siracusa, vincente per 3-1 al PalaValentia nel girone di andata, si è ritirata dal campionato lo scorso mese di gennaio.

«Diciamo che il nostro andamento sta rispecchiando quelle che erano le attese della vigilia - racconta ai nostri microfono coach Piccioni -. Ovviamente noi scendiamo sempre in campo per la vittoria, però soprattutto lontano dalle mura amiche ci viene particolarmente difficile. Ma diciamo che l'andamento rispecchia finora quelli che sono i valori in campo».

Lontano dalle mura amiche del PalaValentia i giallorossi, infatti, su 7 partite giocate hanno ottenuto soltanto una vittoria, quella contro la Gupe Volley Catania, ultima in classifica con 0 punti. «Diciamo che questo è il tema delle ultime settimane perché ovviamente non sarà un caso se fuori casa non riusciamo a esprimerci - spiega Piccioni -. Stiamo analizzando tutti i numeri a nostra disposizione. Al di là delle problematiche tecniche sicuramente ci sarà anche una componente psicologica che ci blocca lontano dal PalaValentia dove invece riusciamo a esprimere una buona pallavolo». Continua a leggere su ilVibonese.it