Nel fine settimana i pallavolisti calabresi avranno sfide importanti cui misurarsi. Nel torneo interregionale, la Raffaele punta ad allungare la sua striscia positiva di vittorie, Bisignano e Tonno Callipo mirano a una maggiore continuità. I team di C invece saranno in lotta per la Coppa

Il ritmo non mancherà nemmeno in questa fine settimana pallavolistica per le squadre maschili più seguite. Le grandi piazze della nostra regione su tale versante hanno riposto le attenzioni soprattutto sulla primatista Raffaele Lamezia che, eliminata in Coppa Italia, concentrerà tutti i suoi sforzi in campionato, cercando nel 14° turno di Serie B di mantenere l'imbattibilità. L'impegno di domenica pomeriggio contro la Valley Catania non sembra impossibile, i gialloblu verranno sempre il calore del pubblico come necessario supporto.

Bisignano Group, attualmente seconda in classifica, sarà di scena alle 18.30 di sabato sul campo della Papiro Catania , sconfitta sette giorni fa proprio dalla capolista, la Tonno Callipo allo stesso orario affronterà una trasferta non facile sul terreno della RossoPomodoro Palermo.

La Coppa Calabria per le compagini di Serie C regionale entrerà invece nel suo terzo turno, quello decisivo per il passaggio del turno, le vincenti di ogni girone saranno poi protagoniste nella final four. Infatti, conquistare il secondo trofeo – in ordine d'importanza – permetterebbe anche di avere maggiori stimoli proprio per l'ultimo blocco del campionato.

La situazione molto più intricata è nel girone A, tre squadre potrebbero ritrovarsi addirittura a quota sei punti alla fine dei match di domenica. Il Montalto vincerà chiudere a sei punti sconfiggendo in casa (al Pala Ferraro di Cosenza) il Volo Virtus Lamezia , mentre Area Brutia e Taurianova superando questa quota (cosentini a cinque pt, reggini a quattro) sarebbero sicuri del pass, i padroni di casa potranno avere il “lusso” di conquistare il successo anche al tie break.