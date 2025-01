I tornei pallavolistici, in campo maschile, concentreranno le loro attenzioni sui parquet interregionali e sulle migliori contese calabresi. La Raffaele è ancora imbattuta e vorrà allungare ulteriormente in classifica, dopo aver conquistato l’accesso alle fasi finali della Coppa Italia

I campionati di volley entrano sempre più nel vivo, ripartendo da un torneo di Serie B (al suo undicesimo turno) che sta regalando tante soddisfazioni alle squadre calabresi. È ancora imbattuta – e vorrà ancora esserlo a lungo – la Raffaele Lamezia, una compagine costruita per vincere e sempre più lanciata dalla carica dei tifosi.

L’impegno di domani è di media portata per chiudere il girone d’andata con la trasferta sul parquet della RossoPomodoro Palermo alle 18.30, mezzora dopo inizierà il confronto tra Tonno Callipo e Bisignano Group. I giallorossi in questo torneo stanno alternando le loro prestazioni, l’età media del roster è giovanissima, il futuro non potrà fare altro che accrescere il talento dei giovani promettenti. In casa cratense, invece, c’è la consapevolezza dei pallavolisti biancazzurri di aver dato già il massimo, avendo perso solamente contro Lamezia.

Weekend di altissima volley in Serie B, un po’ diverso il discorso scendendo di un gradino sportivo.

In Serie C, per la prima volta in stagione, tutti gli incontri si giocheranno di domenica. Il 14° turno si aprirà domani alle 11 con la sfida tra Arpaia Lamezia-Paola, interessanti i match per l’alta classifica. A Bisignano – campo neutro – il Taurianova cercherà di confermare la leadership contro il Montalto, il Praia invece avrà un ostacolo importante sul parquet di Scalea contro Catanzaro. Interessante sarà capire se la Milani Rende sarà capace di reagire dopo il ko contro Praia, giocando sul campo del Magna Grecia, ben vibrante potrebbe essere il match tra Crotone e Corigliano. A chiudere, la seconda squadra della Callipo sarà di scena sul terreno della Volo Virtus, la promettente Area Brutia CS invece ospiterà la Tigano.