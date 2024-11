Si prepara al prossimo match contro il Cuore di Mamma Cutrofiano, il Volley Soverato che dopo l’ultima amara sconfitta contro Talmassons, nel campionato di pallavolo A2 femminile girone est, è pronta a giocare in casa contro la prima in classifica. Ultima gara del girone di andata per le calabresi, visto il riposo che le attende all'ultimo turno previsto per domenica 8 novembre. «Sarà una partita molto difficile contro una squadra che non a caso è prima in classifica – spiega coach Bruno Napolitano - . Cutrofiano gioca molto bene con una grandissima attitudine a difendere, non mollano un pallone. Hanno fatto un bel percorso di crescita da luglio e va dato atto che il lavoro che hanno fatto ha pagato. Quindi sarà una partita molto complicata soprattutto dopo una prestazione brutta qual è stata la nostra, molto brutta».

Pronte a dare il massimo

Quel 3 a zero incassato in Friuli Venezia Giulia, dopo 3 vittorie, l’ultima delle quali molto convincente per coach Napolitano, brucia ancora. «È stata una sconfitta, per come è maturata, che ci ha colto un po’ di sorpresa. Io personalmente non mi aspettavo una prestazione così negativa. Mi auguro che dagli errori si possa far tesoro per non commetterli più soprattutto in termini di approccio alle gare in un campionato che è comunque difficile in cui ogni partita va giocata palla su palla, punto su punto». Si spera ora in una reazione da parte delle biancorosse: «Ci stiamo preparando con uno spirito diverso – sottolinea Chiara Riparbelli, centrale Volley Soverato -. Abbiamo tutti voglia di fare meglio e dimostrare quanto valiamo. Cerchiamo di rimanere positivi e tirare fuori quello che abbiamo dentro».