Festa doveva essere, festa è stata con la soddisfazione di aver svolto un grande lavoro, puntando ora su nuovi obiettivi. L’Olimpia Bagnara è ritornata in Serie C dopo aver chiuso al primo posto il suo torneo di Serie D, dimostrando così di poter tornare ai fasti di un tempo. Non è stata un’impresa facile di certo, ma il gruppo è rimasto coeso e ha saputo trarre il massimo dalle proprie capacità con 30 punti conquistati in dodici gare, frutto di dieci successi e della consapevolezza di poter contare su una società importante alle spalle.

Dario Corigliano è testimone di quest’impresa, allenando i ragazzi e diventando il regista, nel vero senso della parola, delle vittorie dell’Olimpia: «È il secondo salto di categoria consecutivo – svela Corigliano -, siamo ripartiti nel settore maschile da due anni e siamo stati capaci di creare, in pochissimo tempo, un gruppo solido e coeso fatto di giovani e meno giovani che ama la pallavolo. Anche la società, con il proprio lavoro, fatto di sacrifici, impegno e dedizione ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare bene, mettendoci a disposizione tutto il necessario per arrivare all’obiettivo raggiunto».

L’Olimpia non si è coperta e ha sin da subito dimostrato come la promozione era un sogno concreto, conquistando staccando il Pianopoli di due punti in classifica. Il tecnico svela come qual è stato il momento decisivo della stagione: «Siamo partiti, senza nasconderci, con l’ambizione di fare il massimo e cercare di portare Bagnara di nuovo nella serie più alta della pallavolo calabrese. Abbiamo iniziato il nostro cammino già a metà agosto con tanto entusiasmo ma ci siamo resi conto solo a fine girone d’andata che potevamo davvero farcela. Abbiamo realizzato di essere ad un passo dalla serie C solo alla penultima giornata: a Bisignano abbiamo vinto una gara veramente sofferta».

Corigliano distribuisce meriti con uno sguardo anche al futuro: «Siamo sempre stati supportati in ogni iniziativa dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore allo sport Paolo Gramuglia. Pensare già alla prossima stagione diventa complicato ed è ancora prematuro, sicuramente, però, ci metteremo all’opera sin da subito per cercare di allestire una squadra in grado di mantenere la categoria».

Prima di pensare alla prossima stagione, c’è da chiudere al massimo i conti con quest’annata sportiva. Bagnara ha raggiunto la final four in anticipo come campione d’inverno e ora avrà i galloni della favorita. Nella contesa contro Siderno, Pianopoli e Cetraro per la final four di Coppa Calabria destinata alle società di Serie D maschile…l’Olimpia vorrà ripetersi: «La nuova formula della Coppa Calabria è veramente bella ed affascinante. Per noi è la prima partecipazione assoluta e ci teniamo a far bene per cercare di portare la coppa a Bagnara. Ovviamente, come ogni finale, il risultato è sempre incerto e nessuno parte favorito anche perché incontreremo, già in semifinale, il Pianopoli che, in campionato è arrivato secondo e ci ha già battuti in casa. Ci sarà da combattere – conclude -, da lottare su ogni pallone per conquistare la coppa».