Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi l’acquisto del palleggiatore Baranowicz e del nuovo coach Cichello, la società del presidente Callipo ha deciso di puntare sul libero di origini salentine classe 1990 Marco Rizzo, che ha militato nelle ultime quattro stagioni nel Vero Volley Monza. Rizzo firmerà un contratto biennale con la società giallorossa. Il giocatore pugliese è una vecchia conoscenza del coach Juan Manuel Cichello e del direttore De Nicolo. I tre si sono affiancati a Molfetta durante la stagione che ha portato la società pugliese alla promozione nella massima serie.

«Conoscendo e apprezzando le sue doti tecniche e la sua carica motivazionale insieme al coach abbiamo deciso di dargli spazio nel nuovo progetto giallorosso» così si è espresso in merito al nuovo acquisto il direttore De Nicolo.



La carriera del nuovo libero giallorosso ha inizio all’età di 12 anni, nel 2002, con i Falchi Ugento, squadra con cui disputa i campionati giovanili fino al 2005 per poi conquistare la promozione in B1 nella stagione 2005/2006. Nel 2007/2008 è in serie A2 con Taviano e nell’anno seguente sempre in A2 con Gioia del Colle. Nella stagione successiva scende in B1 a Gela, conquista la promozione in serie A2 e disputa anche il successivo campionato. Nel 2011/2012 si trasferisce a Genova, poi a Molfetta, quindi a Brolo per passare a metà stagione al Globo Sora sempre in serie A2. In Superlega per Rizzo prima della permanenza monzese c’era stata anche l’annata sportiva con Milano nel 2014/2015. Nella passata stagione ha registrato 26 presenze, 94 set giocati in Regular Season e nella gara casalinga contro Siena si è aggiudicato il riconoscimento Mvp. Le sue principali caratteristiche sono velocità e tempestività su ogni palla.



Il neo libero della Tonno Callipo ha poi dichiarato: «Sono particolarmente entusiasta di essere arrivato in questa società. Ho sempre provato ammirazione per il calore che circonda l’ambiente giallorosso, e ora, poterne fare parte è motivo di orgoglio e di incoraggiamento per lavorare bene e con serietà». Quindi il messaggio ai tifosi: «Se il pubblico ci sosterrà e avrà fiducia in noi avremo un’arma in più per lottare contro le big del campionato. Nei contesti sportivi è l’energia che si genera quando tutte le componenti – compresa la tifoseria – remano con convinzione e amore nella stessa direzione, a fare la differenza. Il mio obiettivo è di regalare molta soddisfazione a tutti e, al contempo, dimostrare il mio valore».