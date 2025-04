I parquet offriranno spunti importanti ma soprattutto punti pesanti per le compagini regionali. La Raffaele Lamezia ha già archiviato i giochi in vetta, Bisignano e Tonno Callipo cercheranno vittorie d’oro per il loro cammino

Il terzultimo turno in Serie B darà indicazioni importanti per le tre squadre calabresi che militano nel girone H. Può dirsi già soddisfatta, ma solo per il momento, la Raffaele Lamezia: ha archiviato il torneo concludendo al primo posto ma ciò servirà solo per una posizione privilegiata in zona playoff. La promozione diretta non è contemplata nella pallavolo (e nel basket), un vero peccato per la stagione condotta.

Domenica ci sarà tanto turnover per i gialloblu, al Pala Sperti arriverà il Ricchigia Ct ultimo in classifica e con zero punti in classifica: un’occasione utile per coach Torchia di sperimentare nuove soluzioni tattiche ma anche di far aumentare il minutaggio ai giovanissimi. I tifosi contano di divertirsi e, in questo caso, di vedere il probabile 3-0 in un’ora di gioco.

Domani invece gli incontri delle altre due regionali saranno molto più combattuti, partendo dall’impegno casalingo del Bisignano contro la RossoPomodoro Palermo. I cratensi dovranno difendere il secondo posto in queste ultime tre gare che mancano alla fine della fase regolare, un discorso diverso invece lo sta affrontando la Tonno Callipo Vibo: non potrà puntare ai playoff ma sicuramente ha nelle corde la possibilità di disputare un gran bel finale di stagione. Sul palazzetto della Valley Catania, già retrocessa, i giallorossi vorranno conquistare i tre punti e aumentare l’esperienza in questo torneo.

La Serie C maschile sta trovando stimoli importanti in una stagione dai mille imprevisti. Il ventesimo turno aprirà con un confronto abbastanza interessante, uno scontro diretto domani per la terza piazza tra Milani Rende e Paola, una sfida fra compagini che hanno un buon potenziale. A Vibo invece la seconda squadra Callipo affronterà l’altro team Tigano, la domenica offrirà l’incontro facile del Taurianova, quasi un testa-coda contro la Virtus Lamezia.

La capolista invece sarà impegnata in casa: Praia-Montalto sarà un’altra partita tra squadre agli opposti o quasi in classifica, i tirrenici vorranno mantenere a sei i punti di distanza in vetta. La gioventù che brillerà non mancherà in Crotone-Area Brutia, discorso simile a Corigliano-Altaflex Catanzaro.