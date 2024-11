Nel torneo interregionale si è giocato il terzo turno. Scendendo di un gradino, in Serie C, Taurianova si mantiene in vetta, tallonata dalla Milani Rende e da Catanzaro e Praia

Il terzo turno della Serie B regala nuovamente alle tre calabresi serenità e fiducia per il futuro. Sono arrivati risultati diversi per intensità ed emozioni, di certo i tifosi possono ritenersi soddisfatti. Tutte di sabato le gare interregionali, partendo dalla convincente vittoria della Raffaele Lamezia per 3-1 sulla Valley Ct.

Il tutto dopo esser passata in svantaggio, a dimostrazione di una rosa che non difetta in carattere e mostra buone trame tattiche di gioco. Otto punti in tre gare sono già un buon bottino, nel girone H emerge anche la Tonno Callipo: 3-2 sulla RossoPomodoro e aumenta la fiducia per i giovani giallorossi. Gara sulle montagne russe per il giovane gruppo vibonese, ma vittoria meritata: con cinque punti sinora, è più vicina la zona alta rispetto ai posti per la salvezza.

Bisignano fa il tris contro la Papiro Catania e in classifica, comandando da sola a nove punti il girone. Il 3-1 dei cratensi arriva davanti a un pubblico festante, ma gli avversari affrontati sinora non hanno lasciato il segno: per valutare la vera forza del gruppo serviranno incontri più probanti.

La Serie C offre nuovi spunti, guardando così a un livello alto garantito soprattutto dalle squadre di vertice. Taurianova conquista il quinto ok di fila, l’impegno di giornata non era comunque da sottovalutare. Il 3-0 contro Tonno Callipo conferma la squadra reggina in vetta, mantenendosi a una distanza dalla prima diretta inseguitrice. La Milani Rende si impone a Corigliano 3-1, dopo l’iniziale svantaggio il gruppo di Aloe ha saputo far sulla maggiore esperienza degli schiacciatori, nonché su un’incisività maggiore sotto rete. Nel sabato della volley regionale, spicca senza dubbio il 3-0 di Crotone a Paola.

Un match giocato soprattutto sul piano psicologico: il primo set è terminato sul 12-25, il secondo addirittura sul 33-35, a dimostrazione di come la pallavolo sia giocato sul piano dei nervi, mentre il terzo e ultimo parziale si conclude su un più normale 19-15. Emozioni, equilibrio, errori e buone giocate caratterizzano Tigano-Magna Grecia 3-2: la vittoria dei locali arriva sul filo di lana, i due punti conquistati servono per rialzare la testa.

La quinta giornata si conclude con i tre incontri di domenica. Pressoché scontata la vittoria del Catanzaro sulla Volo Virtus per 3-0, il gruppo giallorosso rimane nella zona alta della classifica. C’è una maggior gradazione di equilibrio invece negli ultimi due confronti, nonostante una affermazione di Praia contro l’Area Brutia per 3-0 meritata per quanto fatto vedere a Castrolibero. Arpaia-Montalto ha registrato il vantaggio iniziale degli ospiti, poi la seconda squadra dei lametini ha avuto una maggiore intensità di gioco, conquistando il 3-1 finale e soprattutto la prima vittoria stagionale.