Schiacciate di alta qualità e difese sempre più concentrate per non mollare la presa. Le indicazioni su cui stanno spingendo i tecnici sono di base ma non così scontate, soprattutto quando i punti da conquistare varranno praticamente il doppio.



In Serie B siamo arrivati al penultimo turno nel girone H, il big match si giocherà proprio in zona playoff. Letojanni-Bisignano varrà tanto per proseguire la stagione oltre il termine della prima parte, i cratensi difenderanno la seconda piazza contro una squadra che, in assoluto, è stata l’assoluta delusione nel girone calabro-siculo.

Oggi alle 17 giocheranno i biancazzurri, un’ora prima invece andranno in scena Bronte CT-Raffaele Lamezia, quest’ultimi già sicuri del primo posto aumenteranno il loro rodaggio proprio in vista degli spareggi promozione contro un avversario di tutto rispetto. Ancora oggi, ma alle 19, l’incontro della Tonno Callipo che ospiterà il Sciacca: sarà una sorta di occasione di riscatto per i giallorossi dopo la brutta sconfitta di Catania, che ha rappresentato un passo indietro soprattutto sul piano mentale.

In Serie C oggi due incontri, partendo dal Paola che ospiterà proprio la seconda squadra vibonese, gara per la zona salvezza e poco più tra Tigano e Corigliano.

La domenica delle Palme, invece, concentrerà le maggiori attenzioni sulla parte più alta della classifica. Alle 11 di mattina ci sarà il confronto tra Arpaia e Milani Rende, quest’ultima vorrà difendere la terza posizione in classifica. Varrà molto di più per la classifica la contesa tra Catanzaro e Taurianova, l’Altaflex ha perso in malo modo a Corigliano sette giorni fa mentre i reggini cercheranno di mantenere le speranze per la promozione diretta.

Un discorso che coinvolge, maggiormente, la capolista Praia al momento, i tirrenici affronteranno un match interno non certo facile contro il Crotone, una sorta di rivincita a campo invertito dopo la finale di Coppa Calabria. Tra gioventù e sguardo rivolto al futuro, Area Brutia-Volo Virtus completerà il pacchetto del 21° turno.