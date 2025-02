Nel torneo interregionale, la Raffaele conquista la sua tredicesima vittoria di fila, mantenendo cinque punti di vantaggio in testa sul Bisignano. Nell’edizione della Coppa Calabria destinata ai team di Serie C c’è già un bel colpo di scena rispetto ai pronostici iniziali

Come sempre l’analisi parte da quanto avvenuto in Serie B maschile, il 14° turno del girone H vede la Raffaele Lamezia sempre in festa, in questo caso dopo aver battuto la Valley Catania per 3-0. Avversario di media portata per i gialloblu, che volano sempre più in classifica: il salto di categoria non è utopia, tutto ora dipenderà da come saranno gestite le energie nella seconda parte della stagione. Discorso quasi simile al Bisignano Group, vincente 3-0 sul campo della Papiro e col secondo posto ben saldo, mentre la Tonno Callipo è stata sconfitta a Palermo 3-1: un altro passo indietro per i giovani giallorossi, ma la crescita del gruppo passerà anche da questi momenti.

A dare molti più spunti è la Coppa Calabria, destinata alle squadre di Serie C e che ha registrato già risultato inatteso importante. Per una volta partiamo direttamente dall’ultimo gruppo, il Girone D promuove (meritatamente) il Paola a discapito della Milani Rende. Seconda vittoria stagionale dei tirrenici contro l’avversario di turno, con una gara palpitante giocata al Pala Quattromiglia. I parziali alti dimostrano come il Paola sia stato molto lucido, il 3-0 consente così il passaggio del turno alla final four, contro un avversario che sta rischiando di essere un grande flop stagionale andando di questo passo.

Il girone A partiva con una grande incertezza sulla squadra che avrebbe passato il turno, considerando la bella incertezza numerica per il primato. Il Montalto ha fatto il suo, battendo sul neutro del Pala Ferraro la Volo Virtus Lamezia per 3-0, ma in testa al gruppo e al turno successivo andrà Taurianova col 3-0 sull’Area Brutia.

Il girone B era tutto incentrato sullo scontro diretto tra Crotone e Catanzaro. Hanno vinto i pitagorici con buona tenacia contro i giallorossi, il 3-0 visto al Palakrò è apparso meritato.

Infine il girone C, col Praia che conquista il pass battendo per 3-2 la seconda squadra della Callipo. Sofferenza per la squadra ma anche tanto agonismo e la lucidità nel piazzare le zampate decisive: vince la compagine più forte, nonché la più esperta. La Tigano invece ha liquidato fuori casa la pari grado dell’Arpaia, il 3-0 servirà giusto per le statistiche o quasi.