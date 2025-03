Il club gialloblu è reduce dalla sconfitta subita a Taurianova e attende ulteriori news per quanto riguarda la classifica di Serie C dopo il ritiro dello Sporting Magna Graecia dal campionato, ufficializzato nelle scorse ore

Non è un periodo di facile comprensione per il massimo torneo regionale maschile di pallavolo, che sarà un po’ scombussolato dai prossimi cambi in classifica. Che si riscriva tutta la graduatoria o si modifichi solamente non contando più i risultati del ritorno, le squadre che hanno affrontato e battuto la Magna Grecia avranno qualche punto in meno. Come nel caso della Milani Rende, che aveva fatto sei su sei contro i catanzaresi appena ritirati e sanno di poter perdere ulteriore terreno della vetta. In questo caso, forse in maniera decisiva anche dopo l’ultima sconfitta a Taurianova, un 3-2 quasi simile a quello dell’andata che ha premiato i reggini dopo più di due ore di gioco.

Da una parte ci sono gli addetti ai lavori che davano alla Milani Rende i galloni della favorita, dall’altra una dirigenza che, comunque, non ha mai pronunciato apertamente la parola promozione. Come nel caso del direttore sportivo Manuel Pedicone, che ha commentato intanto la cronaca del campo: «Nonostante l’ultima sconfitta, preferiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. La squadra, sotto 2-0 in un ambiente difficile, ha reagito con carattere e determinazione, dimostrando di poter lottare su ogni pallone. Abbiamo sfiorato la vittoria, ma sapevamo che Taurianova è un campo ostico, dove sarà difficile per chiunque fare punti. Siamo soddisfatti della reazione dei ragazzi, segno che il gruppo ha la giusta mentalità».

Pedicone sa come il torneo di Serie C maschile, a nove giornate dalla fine, non può essere concluso virtualmente: «Continueremo a rincorrere, lavorando sodo e sfruttando ogni occasione, consapevoli che dobbiamo porre basi solide per il futuro. Daremo tutto sino alla fine».

I calcoli saranno da rifare, considerando ora il ritiro della Magna Graecia e il comunicato ufficiale della federazione atteso a stretto giro di posta: «Questa è una notizia che ci rammarica. Conosciamo bene la società, abbiamo tanti amici lì ed è un peccato vedere una realtà come la loro in difficoltà. Forse la formula del campionato avrebbe dovuto prevedere soluzioni per situazioni del genere».