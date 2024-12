Quattro punti di distanza non sono uno scherzo, ma forse è meglio inseguire – in questo momento della stagione – per continuare a migliorare e a intensificare la propria qualità. Non è un caso come la Milani Rende abbia comunque la capacità di reagire dopo ogni ko, è successo qualche settimana fa contro Taurianova e di recente contro Paola. La squadra di Aloe ha conquistato una preziosa vittoria per 3-1 contro la Raffaele Arpaia Lamezia, il pubblico di casa è rimasto sostanzialmente soddisfatto dallo spettacolo sportivo.

La New Tech aveva voglia di riscatto, schierandosi inizialmente con Totera, Foniciello, Pisani, Grandinetti, Gaetano, Curcio e i liberi Tarasco e Pisano per un atteggiamento di slancio che ha portato a dominare la prima contesa: gli attacchi precisi di Grandinetti e Pisani hanno messo in seria difficoltà la squadra ospite, allenata da coach Davoli, incapace inizialmente di reagire alle giocate della Milani. Il set si è concluso con un netto 25-12 per i padroni di casa, mentre il secondo gioco è stato molto più equilibrato ma portato comunque a casa dai locali per 25-22.

Nel terzo set, gli ospiti hanno approfittato di alcune disattenzioni, lottando punto a punto e aggiudicandosi il set con il punteggio di 26-24, dimostrando una buona compattezza di gruppo nonché movimenti in campo efficaci e risolutivi. Decisivo è stato il quarto gioco, la New Tech Pallavolo Milani ha ritrovato compattezza e determinazione trascinata da Foniciello, autore di 22 punti complessivi, e dalle giocate di Marasco nel finale, chiudendo l’incontro sul 25-20.

Al termine del match, coach Luigi Aloe ha sottolineato la necessità di migliorare nella gestione dei momenti decisivi: «Per il pubblico è stata una bella partita, ma potevamo chiuderla prima. Ogni settimana le gerarchie cambiano, e noi dobbiamo essere bravi a mantenere continuità nei risultati, altrimenti rischiamo di allontanarci dalla vetta».

Domenica prossima ci sarà un altro scontro diretto per la squadra rendese contro l’Altaflex Catanzaro, attualmente quarta in classifica: quasi una sorta di spareggio per capire chi possa realmente, oltre al Praia, insidiare il Taurianova in vetta. In casa Arpaia Lamezia non mancano gli aspetti positivi da sottolineare, l’ambiente lametino sta ritrovando entusiasmo intorno alla pallavolo, tra le prestazioni della compagine in Serie B (prima a discapito del Bisignano) e quella di Serie C dove si cerca di trarre il massimo anche in ottica futura.