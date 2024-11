Tra le squadre più determinate per il campionato di Serie C maschile, il sodalizio biancazzurro punta al massimo coinvolgimento della città, contando un giorno di poter giocare finalmente in una struttura casalinga

Il prossimo campionato di Serie C maschile avrà ancora ai nastri di partenza la Polisportiva Montalto. Il sodalizio ha superato brillantemente i dieci anni di attività, riuscendo a concentrare le attenzioni su un modo di fare sport genuino e senza troppi fronzoli, ben apprezzato nel circuito pallavolistico. Del resto, non sono mancati i momenti difficili, ma nemmeno la voglia di rialzare subito la testa: due stagioni fa, con la promozione dalla Serie D, il gruppo di Montalto è tornato ad affacciarsi nel massimo campionato regionale.

La salvezza della scorsa stagione, poi, ha per pallavolisti e tifosi un valore doppio. La squadra è riuscita a raggiungere l’obiettivo stagionale, lottando contro squadre dal budget superiore, e l’ha fatto anche con una rosa piuttosto striminzita, ma non per questo meno combattiva, anzi.

Nel girone unico della Serie C maschile (da 14 squadre), che inizierà nel weekend del 5-6 ottobre, la Polisportiva Montalto si ripropone con l’obiettivo di mantenere intanto la categoria, senza per questo peccare di modestia: gli innesti nel roster, abbinati ai talentuosi giovani del territorio, potrebbero collocare la squadra di Rota anche in una posizione di tutto rispetto in classifica.

Non è un caso come il progetto volley stia crescendo, grazie a una finale regionale under 13 conquistata la scorsa stagione nonché all’entusiasmo maturato negli allenamenti che si svolgono nella palestra di Montalto Uffugo centro.

Una nota ancora stonata resta la mancanza di una palestra che sia in grado di ospitare le gare del campionato regionale: un problema non da poco, da risolvere quanto prima. L’amministrazione comunale sta vagliando quale potrebbe essere la soluzione ideale per il futuro, mentre la squadra continuerà a giocare i suoi incontri casalinghi al Pala Ferraro di Cosenza. Sperando di diventare, nel frattempo, la rivelazione del torneo di Serie C.