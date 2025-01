Resiste il duo di vetta nei massimi campionati regionali in rosa. Vittoria di peso per le cirotane in casa contro Cosenza, così come delle vibonesi a Marina di Gioiosa, tengono botta il Paola e il Pizzo.

La giornata numero 14 in Serie C non sposta le gerarchie in vetta, registrando comunque la tenacia delle inseguitrici e qualche risultato anche un po’ fuori dall’ordinario. Il torneo femminile corre decisamente verso il rush finale della prima fase, si delineano sempre più le qualità per quanti affronteranno la poule promozione e retrocessione dal prossimo mese.

Girone A

Di ben altra fattura sono le vittorie con il triplo set vinto di Cirò e Paola. La squadra di Stara ha sconfitto la Gm Cosenza, che all’andata aveva portato il match quanto meno al tie break. La capolista prosegue il suo percorso da imbattuta, il Paola (senza il dimissionario Neri) ha superato invece la Silan. Molto diversa, in base alle forze in campo la gara tra Arpaia e Cutro, vittoria della squadra locale sempre per 3-0. Nella prossima giornata che inizierà in questo weekend, il Paola giocherà sul campo della Pink Lamezia, Cirò ospiterà Cutro, Rossano tornerà in campo dopo il riposo ospitando Castrovillari, infine si giocherà Silan-Arpaia.

Girone B

Il turno si era aperto con grande anticipo, registrando la vittoria di Catanzaro su Gioia Tauro 3-1: le locali sono tornate alla vittoria e sperano di aumentare il loro ritmo di marcia dopo una flessione importante. Le ospiti, invece, hanno giocato due gare in due giorni. Martedì sera invece spazio per la vittoria della Todosport sulla Digem 3-0. Il colpo esterno è stato ampiamente meritato guardando ai numeri, la maggior tecnica delle vibonesi resta abbastanza evidente nel torneo di Serie C. Pizzo ha conquistato i tre punti sul campo della Cidue: il 3-0 ha messo in risalto la qualità della compagine ospite, mentre in casa si è affermata Cinquefrondi sulla Elio Sozzi per 3-1. In campo prossimamente nel 15°turno: Elio Sozzi-Stella Azzurra, Pizzo-Cinquefrondi, Todosport-Cidue e Gioia Tauro-New Teosidos, al suo primo incontro nel 2025.