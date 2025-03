Un’altra soddisfazione per chiudere al meglio una stagione magica. L’Olimpia Bagnara ha vinto la Coppa Calabria a Camigliatello Silano, l’entusiasmo si è scatenato in città per una squadra che sta dimostrando di non avere rivali, almeno nel contesto del secondo livello regionale. Il gruppo ha giocato come sempre senza risparmiarsi, la finale contro Cetraro è stata una grande battaglia sportiva. Olimpia in vantaggio di due set, poi grande rimonta degli avversari che hanno rimesso i conti in parità con il tie break a rendere decisiva la contesa: Bagnara nel quinto set ha aumentato decisamente i suoi sforzi conquistando il trofeo.

La seconda soddisfazione stagionale è da dedicare ai tanti tifosi che – viste le distanze chilometriche (duecento chilometri…) – hanno seguito la gara in diretta streaming sui canali Fipav.

Lo conferma anche il presidente Carmelo Versace, che ha lodato l’en plein della sua squadra: «I ragazzi, quest’anno, hanno compiuto un vero e proprio capolavoro, è una stagione perfetta. Solo una settimana fa festeggiavamo la promozione in Serie C e oggi ci ritroviamo con la Coppa Calabria a Bagnara. Mi sento di ringraziare, per lo sforzo profuso, tutto lo staff tecnico, il prof Caratozzolo che ha seguito la parte atletica, e tutti i nostri meravigliosi atleti».

Il numero uno della società ha inoltre manifestato tutta la sua soddisfazione anche per la prestazione dei singoli, come nel caso di Domenico Marino, premiato come migliore centrale della manifestazione, nonché Filippo Garoffolo che è stato l’mvp della final four.

Tutto ciò testimonia la qualità della rosa, nonché la battaglia sportiva in campo, Cetraro non è stato un avversario domato con semplicità. Lo riconosce lo stesso Versace: «Faccio i miei complimenti, sinceri, anche alla società Donrusso Cetraro che, nonostante fosse composta in prevalenza da ragazzi giovani ci ha dato filo da torcere dando vita ad una bellissima battaglia sportiva, corretta e leale». La festa continuerà con la premiazione che avverrà nella sede comunale, poi si penserà già al prossimo campionato di Serie C: l’Olimpia Bagnara non sarà di certo una comparsa nel futuro.