L’ottava giornata in Serie C è stata palpitante. Non tutti i pronostici della vigilia sono stati rispettati, a dimostrazione di un torneo che, globalmente, regala sorprese dando così spazio anche a nuove protagoniste di poter emergere con decisione. Come ogni lunedì, il punto su un torneo dalla massima capacità ricettiva in giro per la Calabria.

Girone A

Otto vittorie su otto per il Paola, una squadra che non nasconde di certo le sue intenzioni di voler tornare in Serie B. La nuova vittoria della New Hospital è arrivata sabato in un match non facile contro la Gm Volley Cosenza, battuta 3-0. La capolista mantiene così ritmi altissimi, non è da meno l’altra squadra protagonista del girone. Cirò corsara a Castrovillari per 3-1 dimostra come il riposo del turno precedente sia stato anche un fattore positivo, sbancare il campo dell’Avolio non sarà un’impresa facile. Sabato prossimo big match proprio tra Cirò e Paola, gara che nessuna delle due compagini vorrà fallire.

Seconda vittoria di fila per la Silan, che raccoglie tre punti importanti in zona salvezza col 3-0 casalingo. L’avversario di giornata era un Pink Lamezia, destinata al ruolo di vittima sacrificale in questo raggruppamento. L’ultimo match si è giocato ieri mattina alle undici, mettendo in gioco Arpaia Lamezia e Rossano. La partita è stata ben combattuta, le lametine ne escono vincitrici strappando due punti con forza al tie break, le ospite al quarto ko di fila non sono state felicissime per l’arbitraggio.

Girone B

C’è stato molto più divertimento ed equilibrio nel girone meridionale, si affrontavano le prime quattro con la conseguenza di vedere uno spettacolo sportivo di qualità. Non è mancata nel match tra New Teosidos e Pizzo, finita sul 3-2. Per due volte le ospite si erano portate in vantaggio, brava la squadra di casa a non demordere e a inserire la freccia definitivamente nell’ultimo parziale. Le reggine dimostrano di essere in crescita in un sabato con il colpaccio esterno invece della Todosport, che fa 3-1 a Catanzaro. La vittoria ottenuta contro la Stella Azzurra dà ancora più carica alle vibonesi, la classifica ora registra proprio il primato per la Todosport a 18 punti, seguita a una distanza da Pizzo e a due dalla New Teosidos. Nelle gare di sabato non è stato troppo scontato il 3-0 di Gioia Tauro sull’Elio Sozzi, domenica invece si viaggia sui tripli valori nell’incontro tra Diper e Digem. La compagine di Cinquefrondi ha trionfato per 3-0 vincendo i set sempre sul 25-16.