In scena a Parghelia, dal 16 al 18 giugno, le quattro tifoserie di Superlega si daranno battaglia

“Tutti in Calabria”. Ritorna l’appuntamento unico nel suo genere: il torneo di beach volley organizzato dalla Volley Callipo che andrà in scena dal 16 al 18 giugno dedicato alle tifoserie.

Nelle spiagge di Parghelia, quattro tifoserie di Superlega si affronteranno per l’ambito trofeo. Vibo Valentia, Piacenza, Civitanova e Molfetta le tifoserie protagoniste. Un girone all’italiana per poi accedere alle semifinali e successivamente alla finale 1°, 2° e 3° posto. Un totale di circa 150 persone che daranno spettacolo mettendo così in risalto non solo lo sport ma i veri valori.

Maria Chiara Sigillò