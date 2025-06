Rimanere solidi, concentrati e propositivi. La Polisportiva Montalto è ormai una certezza del campionato maschile di pallavolo, ha disputato – negli ultimi dodici anni – dieci tornei di Serie C, riuscendo sempre a sacrificarsi al massimo per raggiungere l’obiettivo con costanza e passione.

Nessun volo pindarico da queste parti, la pallavolo è uno sport praticato con grande abnegazione, ottenere spesso i punti per la salvezza vale quasi quanto una promozione. Così, un po’ per mancanze altrui e un po’ per meriti proprio, Montalto ha fatto un’ottima figura in Coppa Calabria e ha raggiunto la salvezza con qualche turno d’anticipo, riuscendo così a regalarsi un’altra stagione in Serie C.

Ne parla con rinnovato orgoglio Piero Parisano, uno dei fondatori di un club tra i più consolidati della regione: «Siamo una realtà consolidata da una decina d’anni, abbiamo completato un altro miracolo sportivo, a volte non è solo da considerare ciò nell’ambito di una vittoria del campionato, ma spesso sportivamente rientra in questo ambito anche mantenere la categoria d’appartenenza».

Torneo molto impegnativo quello regionale, ma Montalto ha saputo trovare le energie necessarie: «La Serie C è durissima, siamo riusciti in una salvezza che ha del miracoloso, non abbiamo gli stessi strumenti delle altre società. Abbiamo ricostruito, in questa fase ormai di post covid, un settore giovanile importante, raccogliendo delle soddisfazioni importanti nelle varie under e collaborazioni, come quella con la Volley Bisignano, che hanno portato a mostrare come la pallavolo sia uno sport di integrazione, socialità e adatto per chi ha una sana passione».

Lo sguardo al futuro è netto, il Montalto non snaturerà la sua identità: «La dirigenza sta organizzando la prossima stagione, ripartiremo dal gruppo storico: il capitano Falbo, i veterani Rota, Zingone, Garofalo, Gonnelli e tanti altri che da sempre vestono la nostra maglia biancazzurra. Punteremo sui giovani, qualcuno sarà aggregato alla prima squadra, ripartendo nel migliore dei modi a settembre, al momento siamo impegnati nel beach volley in villa e invito già tutti i montaltesi a sostenere i ragazzi che si sfideranno».

Oltre alla Polisportiva, nella città cratense ci sono altre società che Parisano loda per impegno, sacrificio e qualità mostrate: «La Volley Taverna opera maggiormente nella zona valliva facendo un ottimo lavoro con i progetti di scuola attiva, riuscendo a essere un punto di riferimento importante con una categoria giovanile e un progetto serio mostrato dal presidente Turboli e dai dirigenti. Poi abbiamo l’Asd Taverna del presidente Sciammarella, anch’essa fa attività sportiva in questo caso con la dirigente scolastica prof.ssa Faraco e il presidente del consiglio d’istituto della scuola della zona che fanno rete, impegnando l’unica palestra territoriale dell’istituto “Emilio Bianco” in modo che venisse sistemata e riadeguata allo svolgimento dell’attività sportiva per le categorie pallavolistiche provinciali, riuscendo ad ottenere un responso importante per quanto riguarda i giovanti talenti».