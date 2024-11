Il colpo assestato è di quelli pesanti. Il Corigliano sbanca il PalaSport di Potenza Picena e mette in tasca gara 1 della finale play off di serie A2. La SuperLega adesso è più vicina. Un sogno diventato più concreto dopo l'1-3 inflitto ai maceratesi sul proprio campo.

CORIGLIANO (CS) - Prestazione superlativa del gruppo di coach Bove. Tecnica, grinta e carattere nel superare il momento di sbandamento nel terzo set dopo l?infortunio del regista Izzo. Pratica chiusa nel quarto parziale con la risposta rabbiosa dei rossoneri di Calabria.



Match impeccabile al servizio per Corigliano (12 ace). Tanti errori (21) dai nove metri, invece, per i marchigiani. Top scorer della sfida l?idolo di casa Moretti (21 punti), tallonato dall'antagonista calabro, Banderò, autore di 20 punti e 5 ace.



Ed ora tutti al PalaBrillia di Corigliano per la replica in gara 2. Match in programma martedì alle 20:30.



In città l?entusiasmo è alle stelle. Diverse le iniziative già intraprese da club e tuifosi per riempire il palezzetto rossonero. Servirà anche l?apporto del pubblico per spingere la compagine locale verso gara 3, con 2 match in tasca.