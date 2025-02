I pronostici per la fase a girone della seconda competizione stagionale sono stati rispettati. Le squadre che hanno brillato in campionato si sono ripetute in Coppa e si prepareranno per una grande sfida incrociata tra due settimane

Quattro gironi, quattro storie diverse da dover raccontare per le compagini di Serie C, impegnate nella piccola maratona di Coppa Calabria. In sette giorni i gruppi hanno consentito ai team calabresi femminile di giocare dai due ai tre incontri, preparandosi così al meglio sia per la seconda fase del campionato ma soprattutto per puntare al primo trofeo stagionale da assegnare in ordine cronologico.

Il girone A è stato conquistato dal Cirò, che in due giorni ha avuto una duplice soddisfazione interna. Prima ha battuto la Silan e poi ha conquistato il primato col 3-0 sull’Avolio. Malena e compagne hanno ritmi alti e la società resta compatta al loro fianco: «Le nostre ragazze, con una bellissima prestazione, hanno regolato le giovani di Castrovillari e raggiungono le Final Four di Coppa Calabria. Le migliori quattro dei due gironi di serie C femminile si scontreranno nel weekend dell’1-2 marzo con località ancora da decidere».

Didascalico il commento della società cirotana, in surplace la gara vinta dalla Lory Pizzo, che ha conquistato la vetta del girone B col 3-0 sull’Arpaia Lamezia. Nessun pronostico sovvertito, le napitine hanno fatto l’en plein, il Catanzaro ha chiuso la sua passerella di Coppa con la vittoria sul Gioia Tauro.

Nel girone C la Todosport ha fatto il suo, tre vittorie su tre e ultimo sigillo conquistato contro Cinquefrondi per 3-0. La tenacia è sempre alta, sarà probabilmente la maggior accreditata alla vittoria finale del titolo, considerando come la squadra valori tecnici importanti. A completare il gruppo, il 3-0 di Cosenza sulla Pink Lamezia.

L’ultimo gruppo ha visto il predominio di Paola, 3-0 sulla New Teosidos e piazzamento per la final four conquistata contro un avversario di tutto rispetto. Il passaggio da coach Neri a Calabro è stato più che assorbito dalle ragazze tirreniche, a chiudere tutto il programma il 3-0 di Rossano su Cutro.