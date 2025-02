La Milani non ha fallito il primo appuntamento davanti al proprio pubblico e può essere messa davanti a un bivio piacevole. Se in campionato ha qualche lunghezza da recuperare, l’occasione di ben figurare in Coppa potrebbe rilanciare definitivamente il gruppo di Aloe.

Giorni di allenamenti e di riflessioni in casa Milani Rende, dopo la vittoria contro il Corigliano per 3-1. La prestazione complessiva degli uomini allenati da Luigi Aloe ha registrato una buona attitudine verso la Coppa Calabria, una chance in più per dare sicuramente uno slancio alla stagione. La vittoria contro la squadra jonica non era per nulla scontata: gli ospiti, nelle ultime settimane, hanno ridato un po’ di animo al loro campionato e sicuramente hanno giocato senza aver nulla da perdere.

Il 3-1 ha messo in evidenza la prestazione di Pisani e Marasco in casa rendese, ma tutti gli effettivi messi in campo non hanno assolutamente demeritato. C’è inoltre un vantaggio importante da sfruttare almeno per questa primissima fase iniziale: il fatto di poter giocare le gare del girone D davanti al pubblico del Pala Quattromiglia. Il miglior piazzamento in regular season ha consentito questa sorta di doppietta casalinga, che si completerà prossimamente contro il Paola, e non sarà di certo una gara da sottovalutare.

Qualche settimana fa la squadra tirrenica mise in seria difficoltà il Rende e l’attenzione dei gialloblu dovrà essere massima per evitare pericoli. Ci sarà tempo per prepararsi, considerando come l’incontro si disputerà il 15 febbraio, di fatto in contemporanea con la serata finale del festival di Sanremo. E parlando di musica… chissà che i Totera e compagni non possano dare un tocco di “rock” in più proprio alla stagione.

Per molti addetti ai lavori la Milani Rende era di fatto l’assoluta favorita alla promozione in Serie B, giustificata anche dalla costruzione di una rosa con una panchina lunga piuttosto importante. Il parquet, però, ha stabilito ben altre gerarchie: qualche punto i gialloblu lo hanno perso per strada per demeriti propri, ma il livello di quest’anno della Serie C maschile è ben diverso rispetto a quanto visto nelle scorse stagioni. Compagini come Praia e Taurianova stanno dando il massimo e probabilmente saranno avversarie del Rende anche per la conquista della Coppa Calabria tra qualche settimana.